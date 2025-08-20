“หมอเปรม” แฉมี สว.อิทธิพลหวังคว่ำงบ 69 เดินโรดแมปมืดหวังเปลี่ยนนายกฯ เปิดทางพรรคหนุนกลับสู่อำนาจ

“เปรมศักดิ์” กังวล หลังมีกระแสข่าว สว.บางกลุ่มที่มีอิทธิพลสูง เตรียมเดินเกม คว่ำ ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ 2569 อาศัยจังหวะ รอศาลรัฐธรรมนูญอ่านคำวินิจฉัยคดี น.ส.แพทองธาร ชินวัตร วันที่ 29 สิงหาคมนี้
นพ.เปรมศักดิ์ เพียยุระ สมาชิกวุฒิสภา (สว.) ชี้ว่า การที่วุฒิสภาเลื่อนวันพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2569 จากวันที่ 25-26 ส.ค. ไปเป็น 1-2 ก.ย. สะท้อนความตั้งใจของ สว.กลุ่มอิทธิพล ที่รอผลวินิจฉัยศาล หากออกมาเป็นลบต่อนายกรัฐมนตรี จะเป็นทางเปิดให้คว่ำงบประมาณ แล้วนำไปสู่การสร้างสถานการณ์ฉุกเฉินทางการเมือง เพื่อหวังผลให้มีการเลือกนายกรัฐมนตรีคนใหม่ ซึ่งเข้าทางพรรคการเมืองที่แอบหนุนหลังนี่คือโรดแมปมืด ที่อันตรายต่อเสถียรภาพประเทศ
นพ.เปรมศักดิ์ กล่าวว่า การเลื่อนพิจารณาอาจเป็นเพียงเหตุผลบังหน้า เพราะกลุ่มเดียวกันนี้เป็นผู้ยื่นถอดถอนนายกฯ ด้วย จึงไม่อาจปฏิเสธได้ว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อน พร้อมโจมตีว่า การขัดขวางงบประมาณในช่วงวิกฤตเป็นการกระทำที่ เห็นแก่ตัวและไร้ความรับผิดชอบอาจนำไปสู่หายนะทางการเมืองและเศรษฐกิจของประเทศ
“นี่ไม่ใช่แค่การเมืองปกติ แต่มันคือการใช้อำนาจเพื่อผลประโยชน์ส่วนตน ไม่แคร์ความเสียหายของชาติบ้านเมือง งบประมาณเป็นหัวใจของการพัฒนา จะเอามาเป็นเครื่องมือทางการเมืองไม่ได้” นพ.เปรมศักดิ์ กล่าว พร้อมย้ำว่า ประชาชน และ สว.ส่วนใหญ่จะไม่ยอมให้เกิดการคว่ำงบประมาณขึ้นเด็ดขาด
นอกจากนี้ นพ.เปรมศักดิ์ ยังเปิดเผยว่า สว.กลุ่มดังกล่าวมีความเชื่อมโยงกับพรรคการเมืองที่เคยร่วมรัฐบาลมาก่อน โดยปีงบประมาณ 2568 ยังโหวตสนับสนุน เพราะพรรคการเมืองที่ตนเองหนุนเป็นฝ่ายร่วมรัฐบาล แต่พอไม่ได้ร่วมรัฐบาลกลับเปลี่ยนท่าทีจะคว่ำงบปี 2569 สะท้อนว่าการเมืองในวุฒิสภาไม่ได้บริสุทธิ์ และประชาชนต้องตื่นตัวต่อการเคลื่อนไหวครั้งนี้