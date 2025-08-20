“กรวีร์” ซัด “ภูมิธรรม” ย้ายผู้ว่าฯ หวังล้างบางการเมืองหรือไม่ เย้ยตำแหน่งไม่นาน การเมืองเปลี่ยน เชื่อเร่งทำก่อน 29 ส.ค.

สส.ภูมิใจไทย ถามตรง “ภูมิธรรม” ย้ายผู้ว่าฯ 25 จังหวัด เป็นเพื่อสนองนโยบายรัฐบาลจริง หรือหวังล้างบางทางการเมือง เย้ยตำแหน่งอยู่ไม่นาน อำนาจเปลี่ยนมือไว ควรใช้อำนาจเพื่อประชาชนมากกว่า เชื่อ เป็นการเร่งดำเนินการก่อนวันที่ 29 ส.ค.
วันนี้ (20 ส.ค.) นายกรวีร์ ปริศนานันทกุล สส.อ่างทอง พรรคภูมิใจไทย ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติแต่งตั้งโยกย้ายผู้ว่าราชการจังหวัด 25 จังหวัด เมื่อวันที่ 20 ส.ค. โดยมี นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอเข้าที่ประชุม ว่า นายภูมิธรรม จำเป็นต้องชี้แจงต่อสังคมว่า การย้ายครั้งนี้เป็นไปเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลจริง หรือเป็นเพียงเกมการเมืองเพื่อ “ล้างบาง” กันแน่
นายกรวีร์ ตั้งข้อสังเกตว่า จังหวัดที่ผู้ว่าฯ ถูกโยกไปเป็นผู้ตรวจราชการ ล้วนเป็นพื้นที่ฐานเสียงของพรรคการเมืองบางพรรค อีกทั้งรัฐมนตรีมหาดไทย เคยระบุว่า หากผู้ว่าฯ ไม่ทำตามนโยบายปราบยาเสพติดอย่างจริงจัง จะถูกโยกย้าย แต่ในความเป็นจริงผู้ว่าฯ เหล่านี้ยังไม่ได้เริ่มทำงานตามนโยบายใหม่ จึงควรชี้แจงเหตุผลให้ชัดเจน
“ถ้าใช้อำนาจเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้ประชาชนก็เป็นเรื่องที่ดี แต่ถ้าใช้เพื่อแก้แค้นหรือกลั่นแกล้งทางการเมือง ผมคิดว่าตำแหน่งอยู่ไม่นาน การเมืองก็เปลี่ยน อำนาจอยู่กับเราไม่นาน ใช้อำนาจเพื่อประโยชน์ของประชาชนจะดีกว่า” นายกรวีร์ กล่าว
เมื่อถูกถามว่า การโยกย้ายครั้งนี้เป็นการเตรียมเลือกตั้งหรือไม่ นายกรวีร์ ตอบว่า “ไม่ใช่การเร่งเพื่อเลือกตั้ง แต่คิดว่าเร่งทำก่อนวันที่ 29 ส.ค. มากกว่า”