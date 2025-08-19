มูลนิธิเครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น' ยื่นหนังสื่อถึง 'รมว. - ปลัดฯ แรงงาน' ปมบุคคลอ้างเป็นทีมงาน รมต.หาผลประโยชน์

วันนี้(19 ส.ค.)ที่กระทรวงแรงงาน นาย มงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ ประธานมูลนิธิเครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น ได้มอบหมายให้ นายอนุรักษ์ อมรเมตตาจิตต์ เข้ายื่นหนังสือ ถึง นาย พงศ์กวิน จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และ นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน เพื่อขอให้ตรวจสอบกรณีต่างๆ โดยเฉพาะกรณีที่มีบุคคลอ้างตัวว่า เป็นคณะทำงานของรัฐมนตรีว่าการฯ กระทำการสร้างความเสียหายในการบริหารงานของกระทรวง เช่น เรียกผู้ประกอบการ เข้ามาชี้แจง และ เตรียมเก็บค่าหัวคิว โครงการพัฒนาฐานข้อมูลแรงานอัจฉริยะ ฯ ที่กำลังอยู่ระหว่าง รอเซ็นสัญญา โดยคณะทำงาน ฯ ดังกล่าว อ้างว่า ต้องรายงานท่าน และ นำส่งยอดให้กับฝ่ายการเมือง โดยอ้างชื่อ นาย พงศ์กวิน จึงรุ่งเรืองกิจ
ต่อมา กรณี เรียก ผู้บริหารระดับสูง เข้ารายงาน ยอดนำส่ง ค่าหัวคิวแรงงานต่างด้าวฯ ที่กำลังอยู่ระหว่างต่อใบอนุญาต เช่น ค่าหัวคิว ศูนย์ CI หรือ ค่าหัวคิว อิสราเอล โดย ต้องมียอดนำส่ง อย่างน้อยหัวละ 5,000 บาท เพื่อจะได้อยู่ในตำแหน่งต่อไป และเรียกผู้ประกอบการ กลุ่มตัวแทนนายจ้างงาน หรือ กลุ่มตัวแทน บริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ(บนจ) เข้ารายงาน และ เช็คยอด ค่าหัวคิวแรงงาน จากแรงงานต่างด้าว ที่กำลังจะต่อใบอนุญาติ เช่น เข้าศูนย์ CI (เมียนม่า) ยอด 1.5 ล้านคน หัวละ 600 บาท แบ่งเป็น 500 บาท/หัว จ่ายการเมือง 100 บาท/หัว จ่ายข้าราชการประจำ และ เรียกค่าหัวคิวเมียนม่า(คนเก่า) ยอด 2 ล้านคน ค่า คอลริ่งกรม 500 บาท/หัว แบ่งเป็น จ่ายการเมือง 400 บาท/หัว จ่ายข้าราชการประจำ 100 บาท/หัว
"ล่าสุด เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2568 มีหลักฐานจากภาพจากกล้องวงจรปิดว่า คณะทำงานฯ เรียกผู้ประกอบการ กลุ่มตัวแทนนายจ้าง ที่จะนำเข้าแรงงานต่างชาติ เพื่อทดแทน กลุ่มแรงงานของประเทศกัมพูชา โดยมี ขาใหญ่-โบนันซ่า เข้าพบ เพื่อนำเสนอยอด และ นำเสนอ กลุ่มแรงงานแขก , โดยคณะทำงานทั้งหมด เตรียมวางแผน เก็บค่าคิวแรงงาน แทนกลุ่มการเมืองเดิมที่พ้นอำนาจไป โดยก่อนหน้านี้ บุคคลที่อ้างตัวว่าเป็นคณะทำงาน และ ทีมงานของ ท่านรัฐมนตรีฯ ได้ร่วมมือกับ ข้าราชการ อดีตข้าราชการฯ กลั่นแกล้งรังแก ข้าราชการประจำ และ ผู้บริหาร , เนื่องจากไม่สนองนโยบาย เรื่องผลประโยชน์ และ ไม่เห็นด้วย กับ ฝ่ายการเมืองฯ ในการเก็บค่าหัวคิวจากแรงงานต่างด้าว รวมทั้ง ยังมีการวางแผนการจะทำการอาศัยช่องทางหาผลประโยชน์เข้ากระเป๋าตัวเอง โดยแอบอ้างชื่อของรัฐมนตรีฯ ดังนั้น นาย มงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ ประธานมูลนิธิเครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น ได้ติดตามตรวจสอบเรื่องนี้ มาตั้งแต่ ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน (นาย พงศ์กวิน จึงรุ่งเรืองกิจ) เข้ามาบริหารกระทรวงแรงงาน และ มั่นใจว่า ท่านรัฐมนตรี ไม่ได้เกี่ยวข้อง แต่อย่างใด
มีผู้ไม่หวังดี อาจทำให้ท่านเสื่อมเสียชื่อเสียง นำชื่อท่าน ไปอ้างกับผู้ประกอบการ เจ้าของบริษัทต่างๆ เพื่อเรียกรับประโยชน์ต่างๆ และ ยังรวมหัวกัน กลั่นแกล้งข้าราชการระดับสูงของกระทรวงแรงงาน
จึงนำเรื่องทั้งหมด มานำเรียน ต่อ ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน (นาย พงศ์กวิน จึงรุ่งเรืองกิจ) , ท่านปลัดกระทรวงแรงงาน เพื่อขอความอนุเคาระห์ ให้ดำเนินการตรวจสอบ ข้าราชการประจำ อดีตข้าราชการ และ คณะทำงานทีมงานของท่านรัฐมนตรีฯ กรณีมี พฤติการณ์ ที่ ส่อไปในทางที่ ไม่โปร่งใส กลั่นแกล้งข้าราชการปะจำ รวมมือกันวางแผน เพื่อเรียกรับผลประโยชน์ ต่างๆ โดย อ้างว่า ต้องนำเรียน หรือ รายงานท่าน รัฐมนตรี ฯ หรือ นำส่งยอดให้กับท่าน รัฐมนตรีฯ และ ขอให้ท่านปลัดกระทรวงแรงงาน ชะล่อการเซ็นสัญญาจ้างโครงการพัฒนาฐานข้อมูลแรงานอัจฉริยะ ฯ เนื่องจากฝ่ายการเมืองจ้องเก็บหัวคิว ทิ้งทวน ก่อนพ้นตำแหน่ง และ มีล๊อกสเปก ฮั้วประมูล ทำราคากลางสูง โดย เป็นทีมงาน เดี่ยวกับ กลุ่มเก็บส่วยหัวคิวแรงงานกัมพูชา " นายอนุรักษ์ กล่าว