“มาดามหยก”จัดโรงทานงาน ”เติมใจ๋ เตื่อมฮัก สู่นักสู้ชายแดนไทย“ เชียงใหม่ จัดช่างฟ้อนนุ่งซิ่นสีธงชาติ 200 คน บูชาสูงสุด อุทิศส่วนกุศล ส่งวิญญาณนายทหารหาญ

นางสาวกชพร เวโรจน์ หรือมาดามหยก หัวหน้าพรรคก้าวอิสระ(Indy Team) และคณะกรรมการที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ กองทุนดารารัศมีรำฦก เปิดเผยว่า พรรคได้ร่วมกิจกรรม “…เติมใจ๋ เตื่อมฮัก สู่นักสู้ชายแดนไทย …” โดยมีเจ้าสุรีย์ ณ เชียงใหม่ ประธานกองทุนดารารัศมีรำฦก ร่วมกับชาวเชียงใหม่ เพื่อส่งกำลังใจไปยังทหารกล้า ที่กำลังปฎิบัติหน้าที่ ณ ชายแดน เพื่อดำรงไว้ซึ่งเอกราช แห่งราชอาณาจักรไทย ใต้ร่มพระบารมี ที่วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร และในงานดังกล่าว ยังมีกิจกรรมถวายผ้าไตร และมีช่างฟ้อน 200 คน แต่ละคนนุ่งซิ่น ตามสีธงชาติ มาร่วมฟ้อน ซึ่งชาวเชียงใหม่ ถือว่าการฟ้อนเป็นการบูชาสูงสุด เพื่อเป็นการอุทิศส่วนกุศล ส่งวิญญาณนายทหารหาญ ที่สละชีพเพื่อปกป้องอธิปไตยไทยให้ไปในทางที่ดี เราอยู่แนวหลัง ก็พยามช่วยทุกทางที่ทำได้ นอกจากนี้ในงานดังกล่าว พรรคก้าวอิสระ ได้จัดโรงทานก๋วยเตี๋ยว และน้ำดื่มบริการให้ผู้ที่มาร่วมงานในพิธีดังกล่าว และเพื่อเป็นการต้อนรับนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทย และต่างชาติ ที่เข้ามาเที่ยวชม ที่วัดเจดีย์หลวงด้วย
ผู้สื่อข่าวถามถึง ขณะนี้มีประเด็นดรามาในโซเชียลฯ ไม่พอใจบางพรรคการเมือง ที่ออกมาพูดดูหมิ่นพระพุทธศาสนา โดยใช้ถ้อยคำที่กระทบกระเทือน ต่อความศรัทธา ของพุทธศาสนิกชน จนกลายเป็น
กระแสต่อต้านพรรคดังกล่าว ในฐานะที่ตนเป็นที่ปรึกษาประธานกรรมาธิการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร ด้วย มองเรื่องนี้อย่างไร นางสาวกชพร กล่าวว่า เรื่องนี้ตนในฐานะที่เป็นหัวหน้าพรรคก้าวอิสระ (Indy) และส่งเสริมงานด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม มากว่า29 ปี ขอยืนหยัดในการทำดี จิตอาสา และทำทุกกิจกรรม ที่จะส่งเสริมศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมต่อไป ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น เพราะไม่เพียงแค่วงการพระสงฆ์เท่านั้น ที่มีคนดีหรือไม่ดี แต่ทั่วโลก ทุกประเทศ ทุกสังคม ทุกวงการอาชีพ ทุกช่วงวัย จะมีทั้งคนดี และไม่ดีทั้งนั้น เราไม่มีสิทธิ์ที่จะไปตัดสินว่าใครจะดี หรือไม่ดี เราอยู่ในสังคมที่หลากหลาย ต้องรู้ตัวว่าเราทำอะไร คนที่ไม่ดี ก็ดำเนินการกันไปตามระเบียบวินัยที่มีอยู่ ซึ่งถือเป็นบทบาท และกลไกทางสังคมที่มีอยู่แล้ว
“ดิฉันไม่คิดว่า จะมีสาระอะไร ที่จะทำให้เลิกทำกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม เพราะสิ่งเหล่านี้ อยู่คู่สังคมไทยมายาวนาน พระสงฆ์ที่ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ ก็มีจำนวนมาก ส่วนไหนที่ไม่ดี ก็เข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายกันไป สำหรับพรรคการเมือง ที่ออกมาพูดประเด็นนี้ ดิฉันคิดว่าเขาอาจไม่ได้ตั้งใจ ที่จะพูดอย่างนั้นหรือไม่ ตนไม่ทราบเจตนา แต่ประเด็นนี้ในความหมายของพรรคก้าวอิสระ จะขอสนับสนุนพระศาสนา ไม่ว่าจะเป็นศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลาม หรือศาสนาใดก็ตาม พรรคเราขอสนับสนุนส่งเสริมรักษาต่อไป เพราะทุกคน คือคนไทยเหมือนกัน มีความเท่าเทียมกัน ทุกวงการมีส่วนดี ส่วนเสียปะปนกันไป คนที่ทำผิด ก็รับโทษไปตามกระบวนการ ทั้งประเทศ ไม่ใช่จะมีแต่คนไม่ดีทั้งหมด ก็ต้องมีทั้งดี และคนไม่ดีในทุกสังคมทั้งนั้น“ นางสาวกชพร กล่าวทิ้งท้าย