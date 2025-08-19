เลขาฯ กฤษฎีกา แปลกใจ มท.ช่วยชาวบ้านฟ้องตามกฎหมายไทยทำไม่มีคนโมโห ไม่ก้าวล่วง "ฮุนเซน" ฟ้องคืน

“เลขาฯ กฤษฎีกา” เผย "มหาดไทย" ช่วยชาวบ้านฟ้อง "กัมพูชา" เรียกค่าเสียหาย น่าแปลกใจฟ้องตามกฎหมายไทย ทำไม่มีคนโมโห ส่วน "ฮุนเซน" จะฟ้องคืนขึ้นอยู่กฏหมายแต่ละประเทศ
วันนี้ (19ส.ค.68) นายปกรณ์ นิลประพันธ์ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา กล่าวภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ถึงการฟ้องดำเนินคดีเอาผิดผู้นำกัมพูชา ตามกฏหมายประเทศไทย จากสถานการณ์ปะทะชายแดนไทย-กัมพูชา ว่า เป็นการนำตัวผู้กระทำผิด ผู้สั่งการมาดำเนินคดีในประเทศไทย ในกรณีที่ไม่สามารถนำตัวมาลงโทษในประเทศได้ เนื่องจากมีเอกสิทธิ์คุ้มกันตามกฏหมายระหว่างประเทศ แต่คนที่ไม่มีเอกสิทธิ์ ถ้าเข้ามาต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายไทย โดยอัยการสูงสุด จะเป็นผู้ดำเนินการตามประมวลกฎหมายอาญาวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 20 เนื่องจากคดีนี้มีความผิดทางอาญาหลายกระทง ทั้งความมั่นคงนอกราชอาณาจักร การฆ่าคน และมีผู้เสียชีวิต ความผิดต่อทรัพย์สิน
โดยขั้นตอนจากนี้ ตำรวจภูธรภาค 3 จะรวบรวมหลักฐาน ส่งให้อัยการสูงสุดดำเนินคดี ส่วนเรื่องความเสียหายทางแพ่ง ทั้งที่เกิดในส่วนราชการ ภาคเอกชน และ ประชาชน กระทรวงมหาดไทย จะเป็นผู้รวบรวมข้อมูล เพื่อแจ้งความดำเนินคดี และเรียกร้องค่าเสียหายให้กับประชาชน โดยจะขอให้อัยการเข้ามาช่วยเหลือ
ทั้งนี้ หากสามารถดำเนินคดีเอาผิดทางแพ่งและสืบทรัพย์ของผู้กระทำผิด ว่ามีทรัพย์สินอยู่ในประเทศประเทศไทย ก็สามารถดำเนินการตามกระบวนการ เพื่อนำทรัพย์มาชดเชยให้ประชาชนที่เสียหายได้
“เห็นว่าพอจะฟ้องกฎหมายระหว่างประเทศ ไม่มีใครเดือดร้อนแต่พอบอกว่าจะดำเนินคดีตามกฏหมายไทย กลับโมโหขึ้นมา อันนี้น่าแปลก” เลขาฯ กฤษฎีกา กล่าว
นายปกรณ์ กล่าวว่า กรณีที่สมเด็จฯ ฮุน เซน ประธานวุฒิสภากัมพูชา ระบุ จะฟ้องดำเนินคดีกับผู้นำไทย นั้น ขึ้นอยู่กับกฎหมายแต่ละประเทศ ไม่ก้าวล่วงซึ่งกันและกัน