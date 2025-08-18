"มหาดไทย" รับทราบ เหตุผล "76 จว. 18 กลุ่ม จว. 5.6 พัน อปท." ชวด งบกลาง กระตุ้นเศรษฐกิจ 4.2 หมื่นล้าน

"มหาดไทย" รับทราบ เหตุผล "76 จังหวัด 18 กลุ่มจังหวัด 5 พัน อปท. ชวด "งบกลาง" กระตุ้นเศรษฐกิจ 4.2 หมื่นล้าน รัฐบาล โยกเงินงบประมาณก้อนที่เหลือ ไปรองรับวิกฤตอื่นแทน มติบอร์ดกระตุ้นเศรฐกิจ-อนุฯกลั่นกรองฯ อ้างถึงความจำเป็นเร่งด่วนของการใช้งบกลาง หลัง ครม.อนุมัติ จัดสรรเงินให้กองทุนเพิ่มขีดความสามารถแข่งขัน และ กยศ. 18,488 ล้าน
วันนี้ (18 ส.ค.2568) มีรายงานจากระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) เวียนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อเร็ว ๆ นี้ ที่มีมติเห็นชอบโครงการ/รายการกระตุ้นเศรษฐกิจตามแผนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ระยะที่ 2 วงเงิน 18,488 ล้านบาท ให้กับ“กองทุนเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน” และ “กองทุน กยศ.” แทน เพื่อรองรับวิกฤตสำคัญ"
"โดยที่ไม่มีโครงการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด และ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ที่ผู้บริการ มท. ชุดเก่า เสนอเข้าไปรวมจํานวนทั้งสิ้น 21,259 โครงการ งบประมาณ 79,960,372,305 บาท"
โดยเฉพาะงบกระตุ้นเศรษฐกิจ ล็อตสอง วงเงินกว่า 42,000 ล้านบาท ภายใต้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจ และสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ
ซึ่ง คณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ โดยสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) สำนักงบประมาณ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) และกระทรวงมหาดไทย (สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)
ได้ร่วมกันตรวจสอบคำขอรับจัดสรร งบประมาณโครงการ/รายการกระตุ้นเศรษฐกิจฯ ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด และ อปท. ครั้งล่าสุด เมื่อปลายเดือน ก.ค.
ข้อเสนอโครงการจากจังหวัดและ อปท. ถูกตีตกทั้งหมด โดยโยกงบไปยัง “กองทุนเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน” และ “กองทุน กยศ.”
ข้อเสนอ คณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ แจ้ง ครม.ว่า คำขอรับจัดสรรงบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด และ อปท. มีการดำเนินการ ในหลายลักษณะ เช่น การก่อสร้างฝาย ขุดลอก ก่อสร้าง/ปรับปรุงถนน ตู้น้ำดื่มสะอาด การติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง เป็นต้น
"พบว่า สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2568 ถึงกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) เพื่อขอให้กำชับและกำกับดูแล อปท. ให้ดำเนินการทุกขั้นตอนด้วยความระมัดระวัง ละเอียด รอบคอบ"
รวมทั้งต้องคำนึงถึงการกระทำการใด ๆ อันอาจเล็งเห็นได้ว่าเป็นเหตุหรือช่องทางในการเรียกรับผลประโยชน์ อื่นใดเพื่อตนเองหรือผู้อื่น ทั้งทางตรงและทางอ้อมโดยมิชอบ
เนื่องจากเห็นว่าเป็นการดำเนินการอย่างเร่งรัด ในระยะเวลาเร่งด่วน ประกอบกับคำขอรับจัดสรรงบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด และ อปท. ที่เสนอมายังไม่ได้รับการยืนยันตัวเลขจากกระทรวงมหาดไทยอีกครั้ง
อีกทั้งยังพบว่า บางรายการมีการแก้ไขวงเงิน แก้ไขหน่วยดำเนินการ รวมทั้งยังมีการเปลี่ยนแปลงรายการ แก้ไขชื่อรายการ และมีชื่อรายการซ้ำกัน ทั้งองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งหากนำมาพิจารณากลั่นกรองอาจเกิดความผิดพลาดและไม่รอบคอบได้
บอร์ดนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ เห็นว่า เนื่องจากคำขอรับจัดสรรงบประมาณโครงการ/รายการกระตุ้นเศรษฐกิจฯ ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด และ อปท. ยังพบความคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับจำนวนโครงการ รายการ และวงเงิน
ประกอบกับเมื่อพิจารณากรอบระยะเวลาการดำเนินการแล้วพบว่า การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของจังหวัด และกลุ่มจังหวัด และ อปท. อาจจะไม่สามารถดำเนินการได้ทันภายใน 30 กันยายน 2568
ทั้งนี้เนื่องจากการพิจารณา โครงการ/รายการกระตุ้นเศรษฐกิจดังกล่าวจะต้องผ่านกระบวนการพิจารณากลั่นกรองตามขั้นตอนที่กำหนด เพื่อให้เกิดความถูกต้อง ครบถ้วน และรอบคอบ
อีกทั้งในช่วงเดือนสิงหาคม 2568 จะเกิดการทับซ้อนกับ กระบวนการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ซึ่งจะทำให้กระบวนการต่าง ๆ ล่าช้าออกไป
ก่อนหน้านั้น 76 จังหวัด และ 18 กลุ่มจังหวัด เสนอของบกลาง 5,223 โครงการ งบประมาณ 25,647,395,897 บาท
ขณะที่กลุ่ม อปท. รวม 5,604 แห่ง เสนอขอ งบกลาง เช่น องค์การบริหารส่วนจังหวัด 76 จังหวัด ขอมาเพียง 71 แห่ง ใน 513 โครงการ 6,212,349,200 บาท
เทศบาลนคร 20 แห่ง ขอมาเพียง 17 แห่ง 38 โครงการ งบประมาณ 614,108,200 บาท
เทศบาลเมือง 192 แห่ง ขอมาเพียง 119 แห่ง 377 โครงการ งบประมาณ 2,200,805,300 บาท
เทศบาลตำบล 2,247 ขอมาเพียง 94 แห่ง 313 โครงการ งบประมาณ 1,521,155,400 บาท
เทศบาลตำบล (ผ่านกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) 1 โครงการ งบประมาณ 9,669,000 บาท
"องค์การบริหารส่วนตําบล 5,303 ขอมาเพียง 1,574 แห่ง 3,584 โครงการ งบประมาณ 24,132,445,500 บาท
"รวมถึง โครงการ "ตู้น้ำดื่มสะอาด" จำนวน 10,555 โครงการ งบประมาณ 2,737,600,000 บาท" ที่จัดสรรให้องค์การบริหารส่วนตําบล".