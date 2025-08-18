คดีวินัยร้ายแรง วิระชัย ยังไม่คืบ กฎหมายกำหนด 3 ปี หากไม่สั่งโทษหมดสิทธิเอาผิด

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายอัครวิชญ์ เนติพงษ์ ได้ยื่นเอกสารสอบถามความคืบหน้าคดี วินัยร้ายแรง ของ พล.ต.อ.วิระชัย ทรงเมตตา อดีตรอง ผบ.ตร. ที่สำนักงานเลขานุการตำรวจแห่งชาติ หลังพบว่าเรื่องดังกล่าวยังไม่มีคำสั่งลงโทษออกมา
ตาม พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2562 มาตรา 94 ระบุว่า หากข้าราชการตำรวจถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยร้ายแรง จะต้องมีการสั่งลงโทษภายใน 3 ปี นับตั้งแต่วันออกจากราชการ หากพ้นกำหนดนี้ไปแล้ว จะถือว่าหมดสิทธิ์เอาผิดทางวินัย
ในกรณีนี้ พล.ต.อ.วิระชัย ได้เกษียณอายุราชการตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2565 หมายความว่า กำหนดเวลาที่กฎหมายให้สั่งลงโทษจะสิ้นสุดในวันที่ 30 กันยายน 2568 หากยังไม่มีคำสั่งออกมา คดีวินัยร้ายแรงดังกล่าวก็จะสิ้นสุดไปโดยอัตโนมัติ ถึงแม้โทษสูงสุดถึงขั้นถอดยศ หากยังเงียบอยู่ คดีนี้จะปิดฉากแบบ “ไม่มีใครรับผิดชอบ“ แล้วใครจะเป็นผู้รับผิดชอบ??