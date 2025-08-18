“วิสุทธิ์” เย้ยเลอะเทอะซื้อโหวต 10 โล โวรบ.เสียงมั่นคงอยู่แล้ว ท้าฝ่ายค้านแจ้ง DSI เลิกปั้นวาทกรรม

ปธ.วิปรัฐบาล โวไม่จำเป็นต้องซื้อโหวต “10 กิโล” รัฐบาลเสียงมั่นคงอยู่แล้ว ท้าฝ่ายค้านหากมีหลักฐานจริง ให้รีบแจ้ง DSI บอกเลิกปั้นวาทกรรมการเมือง เย้ยเลอะเทอะไม่มีใครเชื่อ
วันนี้ (18ส.ค.) นายวิสุทธิ์ ไชยณรุณ ประธาน สส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทย ในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล ให้สัมภาษณ์ถึงการที่พรรคประชาชน เปิดเผยมีการซื้อตัว สส.แลก โหวต 10 กิโล ว่า คนที่อ้างถึง ต้องทำให้ชัดเจนที่สุด อย่าไปทำให้ลึกลับ ต้องไปแจ้งความที่ DSI ที่โรงพัก หรือตำรวจ จะได้ตามว่า ใครเป็นคนโทรมา รีบไปอย่ารอช้า ผมก็อยากรู้อยากเห็น
นายวิสุทธิ์ กล่าวว่า มาพูดว่าใครก็ไม่รู้โทรหา เมื่อคุณไม่รู้ว่าใครโทรหา ผมจะไปรู้ได้อย่างไร จะมาพูดกว้างๆ ว่า รัฐบาลจ่าย เป็นผู้แทนต้องชัดเจนอย่ามาอ้ำอึ้ง หรือพูดสองแง่สามง่าม ทำให้คนคิดมาก ไม่จำเป็นต้องจ่ายตังค์ ตนก็เคยย้ำแล้วว่า เสียงครบ ยืนยันว่า งบประมาณเสียงผ่านได้สบาย
"แปลกจริงคิดค่าตัวแพงเกินไป หรือจะมีปัญหากลัวไม่ได้คะแนนเสียง เอาให้ชัดเจน ผมท้าให้คุณไปแจ้งความดำเนินคดีเลย ถ้าเป็นคนของรัฐบาล ผมรับผิดชอบให้ทุกอย่าง ดังนั้น เรื่องนี้ไม่มีความจริง และไม่ควรจะพูดสร้างวาทกรรมทางการเมือง ประเทศชาตินี้ บริหารด้วยวาทกรรมไม่ได้ ต้องเอาข้อเท็จจริงมาพูด ใครในรัฐบาลอย่าไปเกรงใจ แม้แต่พรรคผม พรรคไหนผมไม่ไว้หน้า จะตรวจสอบให้ ไม่กล้าไปแจ้ง ความผมพาไปก็ได้ ไม่กล้าไป DSI ผมจะพาไป ใจกล้าๆ หน่อย ถ้าพูดมาแล้ว ต้องรับผิดชอบคำพูดของตัวเอง” นายวิสุทธิ์ กล่าว
เมื่อถามว่า ในนามของรัฐบาล เมื่อเกิดกรณีนี้ขึ้น จะทำให้เกิดความเสียหายหรือไม่ นายวิสุทธิ์ กล่าวว่า เลอะเทอะ อย่างนี้ไม่มีใครเชื่อหรอก ถามว่าใครให้ตังค์ 10 โล ยังตอบไม่ได้เลย มาพูดแบบนี้ไม่ได้มันเสียหาย เราไม่ได้หวั่นไหว ว่าสิ่งที่พูดมาไม่เป็นความจริง ถ้าเป็นความจริงฝ่ายค้านคงไม่เอาไว้ มาอภิปรายในสภา หรือแจ้งความดำเนินคดีก็ได้ มาพูดแบบนี้ ทำให้คนอื่นเสียหาย