เปิดกลุ่มไลน์นายอำเภอสงขลา ชี้ชัดผู้ว่าฯ ให้เวียนต้อนรับ–ส่ง มท.3 ทุกสัปดาห์ โต้ครหาเอกสารปลอม

กลุ่มไลน์นายอำเภอ จ.สงขลาระบุชัด ผู้ว่าฯ ดำริให้เวียนต้อนรับ–ส่ง มท.3 สนามบินหาดใหญ่ตามคิวทุกสัปดาห์ พร้อมตอบรับคึกคัก โต้พ่อเมืองระบุเป็นเอกสารปลอม
วันนี้ (18ส.ค.) ภายหลังที่ นายโชตินรินทร์ เกิดสม ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ออกมาปฏิเสธว่าตนเองไม่เป็นผู้ลงนามหรือออกคำสั่งในเอกสาร ให้นายอำเภอทั้ง 16 แห่ง ในจังหวัดสงขลา เวียนมา อำนวยความสะดวกแก่นายเดชอิศม์ ขาวทอง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.3) ทุกสัปดาห์ พร้อมยืนยันว่าเป็นเอกสารปลอม
ทั้งนี้มีการแชร์ข้อความในกลุ่มไลน์ของ ปลัดอำเภอ (ฝ่ายปกครอง) จังหวัดสงขลา ที่มีนายอำเภอในจังหวัดสงขลา หลายคน ยืนยันว่ามีการสั่งการจริง
โดยปลัดจังหวัดสงขลา แจ้งเรื่องดังกล่าวในวันที่ 6 สค. ว่า “เรียนนายอำเภอ ทุกอำเภอ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัด มีดำริให้แต่ละอำเภอ ร่วมต้อนรับ–ส่ง มท.3 ที่สนามบินหาดใหญ่เป็นรายสัปดาห์”
โดยเริ่มตั้งแต่สัปดาห์นี้ ตามลำดับอำเภอดังนี้ 1. อ.เมืองสงขลา 2. อ.หาดใหญ่ 3. อ.สะเดา 4. อ.จะนะ 5. อ.นาทวี 6. อ.เทพา 7. อ.สะบ้าย้อย 8. อ.ระโนด 9. อ.สทิงพระ 10. อ.กระแสสินธุ์ 11. อ.สิงหนคร 12. อ.รัตภูมิ 13. อ.ควนเนียง 14. อ.บางกล่ำ 15. อ.นาหม่อม 16. อ.คลองหอยโข่ง
ข้อความในกลุ่มไลน์ดังกล่าวยังแจ้งให้นายอำเภอ คลองหอยโข่ง ช่วยประสานกำหนดการแต่ละสัปดาห์ให้แต่ละอำเภอทราบทางกลุ่มไลน์นี้ด้วยครับ ขอบคุณครับ โดยมีนายอำเภอเข้าหลายคนมาตอบว่า “รับทราบ”