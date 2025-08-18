‘จิราพร‘ ผู้แทนรัฐบาลถวายเครื่องสักการะพระพรหมสิทธิ วัดสระเกศ ในโอกาสเทศกาลเข้าพรรษา

‘จิราพร‘ ผู้แทนรัฐบาล ถวายเครื่องสักการะพระพรหมสิทธิ วัดสระเกศ ในโอกาสเทศกาลเข้าพรรษา 2568
วันนี้ (วันจันทร์ที่ 18 สิงหาคม 2568) เวลา 10.00 น. นางสาวจิราพร สินธุไพร รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับมอบหมายจาก นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี ให้เป็นผู้แทนถวายเครื่องสักการะ ประกอบด้วยพานธูปเทียนแพ พุ่มดอกไม้ ผ้าไตร และเครื่องไทยธรรม แด่พระพรหมสิทธิ เจ้าอาวาสวัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร เนื่องในโอกาสเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2568 ณ วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
ทั้งนี้ การถวายเครื่องสักการะในโอกาสเทศกาลเข้าพรรษา นับเป็นประเพณีที่รัฐบาลได้ปฏิบัติต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อธำรงรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมอันดีงาม ในกิจกรรมของศาสนสงฆ์ให้วัฒนาสถาพรสืบไปตลอดกาลนาน
วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร เดิมชื่อ "วัดสะแก" เป็นพระอารามหลวงชั้นโท ชนิดราชวรมหาวิหาร โดยเป็นวัดที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานตั้งแต่สมัยอยุธยา ในสมัยรัตนโกสินทร์ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (รัชกาลที่ 1) ทรงโปรดเกล้าฯ ให้ปฏิสังขรณ์วัดสะแก และพระราชทานนามใหม่ว่า "วัดสระเกศ" มีภูเขาทอง สิ่งเป็นสิ่งก่อสร้างที่สำคัญที่สุดของวัด โดยเริ่มสร้างในสมัยรัชกาลที่ 3 แต่สร้างไม่สำเร็จ ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 4 และรัชกาลที่ 5 ได้มีการสร้างต่อเติมจนแล้วเสร็จ และได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากอินเดียมาประดิษฐานไว้บนองค์พระเจดีย์ภูเขาทอง จึงกลายเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ และเป็นจุดเด่นสำคัญของวัดสระเกศที่รู้จักกันดีในปัจจุบัน