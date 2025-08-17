"ศศิกานต์" ปลื้ม "ลุงรปภ." พัฒนาตนเองแรงบันดาลใจเหตุปะทะเขมร ชี้ชาติเข้มแข็งอยู่ที่หัวใจคนไทยทุกคน

รองโฆษกรัฐบาล ชื่นชมตัวอย่างการพัฒนาตนเอง “คุณลุงรปภ.” แรงบันดาลใจจากเหตุการณ์ชายแดนไทย–กัมพูชา สะท้อน “ความเข้มแข็งของชาติ อยู่ที่หัวใจของคนไทยทุกคน” ไม่ว่าจะประกอบอาชีพใด
วันนี้ (17ส.ค.) นางสาวศศิกานต์ วัฒนะจันทร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ตนขอชื่นชมและยกย่องพลังการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองของคนไทย ผ่านเรื่องราวของคุณลุง รปภ.ท่านหนึ่ง ซึ่งได้รับการบอกเล่าจากสื่อออนไลน์ ผ่านเฟซบุคของคุณ Namwan Sidipa โดยเล่าว่าในแต่ละวันคุณลุง รปภ. ท่านนี้มักติดตามข่าวสารสถานการณ์ชายแดนไทย–กัมพูชาอย่างใกล้ชิด และสะท้อนความคิดเห็นอย่างจริงจัง
ที่น่าประทับใจคือ คุณลุงได้ก้าวไปอีกขั้น ด้วยการหยิบหนังสือภาษาอังกฤษเล่มใหญ่ ศึกษาหาคำศัพท์อย่างตั้งใจ เพื่อเตรียมใช้เป็นเครื่องมือในการปกป้องเกียรติภูมิของประเทศไทยบนเวทีสากล
แม้แรงผลักดันของคุณลุงจะเกิดจากความห่วงใยในสถานการณ์ชายแดน แต่สิ่งที่ปรากฏชัดคือ ‘ความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาตนเอง’
รองโฆษกรัฐบาลกล่าวว่า เรื่องราวนี้สะท้อนว่า “ความเข้มแข็งของชาติ อยู่ที่หัวใจของคนไทยทุกคน” ไม่ว่าจะประกอบอาชีพใด หากมีแรงขับที่ชัดเจน ทุกคนก็สามารถเรียนรู้ เติบโต และใช้ความสามารถของตนเองเพื่อประเทศชาติได้
“เรื่องราวเล็ก ๆ ที่ยิ่งใหญ่นี้ จะเป็นแรงบันดาลใจให้คนไทยทุกคนใช้พลังการเรียนรู้และความมุ่งมั่นของตนเอง มาร่วมกันขับเคลื่อนสังคมและประเทศให้ก้าวหน้าและแข็งแกร่งยิ่งขึ้น” นางสาวศศิกานต์กล่าว