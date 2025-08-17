"ชินโชติ" ปัดชงยกเลิกเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม แจงเสนอ 4 สูตรใหม่ อย่าหยิบสูตร 2 ชั้นคล้ายส.ว.มาปั่น

“สว.ชินโชติ” แจง ไม่เคยเสนอยกเลิกเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม ยัน อนุ กมธ.แรงงานเสนอ 4 สูตรใหม่ อย่าหยิบสูตร 2 ชั้นคล้าย ส.ว. มาปั่นข่าว หลังเลือกตั้งปี 66 ใช้งบ 68 ล้าน แต่ผู้ใช้สิทธิ์เพียง 1.5 แสน จากผู้ประกันตน 24 ล้านคน สะท้อนว่าการเข้าถึงและความคุ้มค่าควรมาก่อนการเมืองแทรก
วันที่ (17ส.ค.) นายชินโชติ แสงสังข์ ประธานอนุกรรมาธิการด้านการประกันสังคม วุฒิสภา ออกมาชี้แจงกรณีถูกพาดพิงว่าเกี่ยวกับข้อเสนอให้ยกเลิกการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเมื่อปี 2566 และผลักดันให้ใช้สูตรเลือกตั้งแบบเดียวกับสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ว่า เป็นข้อมูลที่บิดเบือนข้อเท็จจริงถึง 70-80% ยืนยันว่าแนวคิดการปรับสูตรเลือกตั้งเกิดจากการประชุมอนุ กมธ.แรงงานฯ ที่มี ส.ว. นักวิชาการ ตัวแทนแรงงาน ภาคธุรกิจ และที่ปรึกษาเข้าร่วม ไม่ใช่ความเห็นส่วนตัว
เขาระบุว่า ที่ประชุมพิจารณาเรื่องนี้ต่อเนื่องกว่า 1 เดือน โดยหยิบยกบทเรียนจากการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมครั้งแรก เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ซึ่งใช้งบประมาณสูงถึง 68 ล้านบาท แต่มีผู้ใช้สิทธิ์เพียง 158,000 คน จากผู้ประกันตนกว่า 24 ล้านคน ทำให้เกิดข้อกังขาว่าเป็นการลงทุนที่ไม่คุ้มค่า และยังถูกวิจารณ์ว่ามีการเมืองเข้ามาแทรกแซงการหาเสียงของผู้สมัครบางราย
จากข้อสังเกตดังกล่าว ที่ประชุมอนุ กมธ.จึงเสนอ “5 สูตร” ประกอบด้วย 4 สูตรใหม่ และ 1 สูตรเดิม โดยมีเพียงสูตรเดียวที่เป็นระบบเลือกตั้ง 2 ชั้น คล้ายการเลือก ส.ว. ซึ่งให้ผู้แทน 200 คนเลือกกันเองจนเหลือ 7 คน ส่วนสูตรอื่นยังคงให้ผู้ประกันตนเลือกโดยตรง เพียงแต่ปรับวิธีการให้แตกต่างกัน อย่างไรก็ตาม ข่าวที่เผยแพร่กลับหยิบเฉพาะสูตร 2 ชั้นไปโจมตี จนทำให้เกิดความเข้าใจผิด
นายชินโชติย้ำว่า ตนไม่เคยคัดค้านการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม และสนับสนุนมาตั้งแต่สมัยที่บอร์ดมาจากการแต่งตั้ง สิ่งที่อนุ กมธ.มุ่งหวังคือการสร้างระบบที่คุ้มค่า เข้าถึงง่าย และปลอดจากอิทธิพลทางการเมือง พร้อมยืนยันว่าไม่คิดดำเนินการใด ๆ ต่อกระแสโจมตี ปล่อยให้ข้อเท็จจริงปรากฏชัดจากบันทึกการประชุม
ทั้งนี้ ในฐานะ ส.ว. กลุ่มผู้ใช้แรงงาน นายชินโชติยังเดินหน้าผลักดันกฎหมายสำคัญ อาทิ พ.ร.บ.ลาคลอด 180 วัน การสร้างความยั่งยืนกองทุนประกันสังคม และกองทุนค่าชดเชยสำหรับลูกจ้างที่ถูกเลิกจ้าง พร้อมสนับสนุนการทำงานของบอร์ดประกันสังคมชุดปัจจุบันที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ประกันตน และพร้อมร่วมมือกับ ส.ส.ทุกพรรคการเมืองเพื่อขับเคลื่อนงานด้านแรงงาน