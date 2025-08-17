“เทพไท” ฟันธง "อิ๊งค์" ไม่ลาออกก็ไม่รอดถูกฟันพ้นเก้าอี้ ซัดพรรคร่วมหมดข้ออ้างถอนตัวหรือแบกต่อ

อดีตส.ส.ปชป. ฟันธง ต่อให้ "อุ๊งอิ๊ง" ไม่ลาออก ก็ไม่รอด ถูกศาลชี้ขาดพ้นตำแหน่ง ซัดพรรคร่วมหมดข้ออ้าง ต้องกล้าตัดสินใจ ถอนตัวหรือแบกรับความเสี่ยงการเมือง
วันนี้ (17ส.ค.) นายเทพไท เสนพงษ์ อดีต ส.ส.นครศรีธรรมราช แสดงความคิดเห็นต่อกระแสวิพากษ์วิจารณ์คดีคลิปเสียงหลุดของนางสาวแพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี กับสมเด็จฮุนเซน อดีตนายกรัฐมนตรีกัมพูชา ที่ศาลรัฐธรรมนูญนัดฟังคำวินิจฉัยในวันที่ 29 สิงหาคมนี้ว่า ไม่ว่านางสาวแพทองธารจะเลือกลาออกด้วยตัวเอง หรือรอคำวินิจฉัยจากศาล ก็ไม่สามารถอยู่ในตำแหน่งต่อไปได้อย่างแน่นอน
นายเทพไทตั้งข้อสังเกตว่า แม้แกนนำพรรคเพื่อไทย ทั้งนายสรวงศ์ เทียนทอง เลขาธิการพรรค และแกนนำอีกหลายคนจะยืนยันตรงกันว่า น.ส.แพทองธารจะไม่ลาออก และมั่นใจว่าคดีนี้จะผ่านไปได้ แต่คำยืนยันเหล่านี้เป็นเพียงการปลอบใจและสร้างกำลังใจเท่านั้น เพราะจนถึงวันนี้น.ส.แพทองธารยังไม่เคยออกมายืนยันด้วยตัวเอง กลับเลือกที่จะปิดปากเงียบและเลี่ยงการให้สัมภาษณ์สื่อ ซึ่งสะท้อนถึงความไม่มั่นใจของเจ้าตัวเอง
“ถ้านางสาวแพทองธารมั่นใจว่าจะไม่ลาออกจริง ก็คงออกมายืนยันต่อสื่อแล้ว แต่ที่ยังเงียบ อาจเพราะอยู่ระหว่างการตัดสินใจ รอดูทิศทางการต่อรองทางการเมืองว่าจะเป็นอย่างไร” นายเทพไทระบุ พร้อมย้ำว่า หากสุดท้ายไม่ลาออก ก็จะถูกศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรง และต้องพ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอยู่ดี
นายเทพไทยังตั้งคำถามไปถึงพรรคร่วมรัฐบาลว่า เหตุใดยังคงอุ้มน.ส.แพทองธารต่อ ทั้งที่ก่อนหน้านี้เคยขู่จะถอนตัวจากการร่วมรัฐบาล แต่ติดปัญหาเรื่อง พ.ร.บ.งบประมาณ ล่าสุดร่างกฎหมายงบประมาณได้ผ่านความเห็นชอบของสภาผู้แทนราษฎรแล้ว จึงหมดข้ออ้างที่จะอยู่ต่อ หากยังไม่ถอนตัว ก็ต้องร่วมรับผิดชอบต่อความเสียหายทางการเมืองที่จะเกิดขึ้น
“ หากถึงวันที่ 29 สิงหาคมแล้วศาลยังเปิดทางให้น.ส.แพทองธารไปต่อได้ กระแสสังคมก็จะยิ่งกดดันหนักขึ้น ทั้งเรียกร้องให้พรรคร่วมถอนตัว หรือกดดันให้ยุบสภา หากยังดื้อดึงอยู่ต่อไป ผลลัพธ์ย่อมสะท้อนกลับไปที่พรรคร่วมรัฐบาล และจะมีผลต่อคะแนนเสียงและการเลือกตั้งครั้งหน้าอย่างเลี่ยงไม่ได้”นายเทพไทกล่าว