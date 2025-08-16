วุฒิสภาหนุนเยาวชนโชว์ “พลังแห่งศิลป์” ต่อยอดสู่ซอฟต์พาวเวอร์ไทย

วุฒิสภาจัดเวที “พลังแห่งศิลป์” เปิดพื้นที่ให้เยาวชนผู้พิการ-ไม่พิการ ร่วมสร้างสรรค์งานศิลปะอย่างอิสระหนุนต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์-ซอฟต์พาวเวอร์ แลกเปลี่ยนมุมมองกับผู้เชี่ยวชาญนานาชาติ
เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2568 ณ อาคารรัฐสภา คณะกรรมาธิการการศาสนาฯ วุฒิสภา ร่วมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงวัฒนธรรม และมูลนิธิศิลปะเพื่อมวลมนุษย์ จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “พลังแห่งศิลป์ (The Power of Art)” โดยมีนางเอมอร ศรีกงพาน ประธานคณะกรรมาธิการฯ เป็นประธานในพิธีเปิด และมีศาสตราจารย์ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ ประธานคณะอนุกรรมาธิการด้านศิลปะสร้างสรรค์ กล่าวต้อนรับ
นางเอมอร ศรีกงพาน กล่าวว่า ศิลปะเป็นสิ่งที่ช่วยจรรโลงจิตใจมนุษย์ให้มีความอ่อนโยนและสงบ อีกทั้งยังเป็นรากฐานสำคัญของงานสร้างสรรค์ในสังคม และยังมีบทบาทสำคัญในมิติทางเศรษฐกิจ หรือที่เรียกว่า เศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการสร้าง ซอฟต์พาวเวอร์ (Soft power) ของประเทศ การจัดงานครั้งนี้จึงเป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชนทั้งกลุ่มผู้พิการและไม่พิการได้ทำงานร่วมกันอย่างอิสระ ยอมรับความแตกต่าง และช่วยเหลือเกื้อกูลกันผ่านการสร้างสรรค์งานศิลปะอย่างมีความสุข นอกจากนี้ ยังเป็นการใช้พลังของศิลปะเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สังคม และเศรษฐกิจให้เกิดคุณค่าที่ยั่งยืน
ภายในงานมีกิจกรรมหลากหลายตลอดทั้งวัน โดยนายมงคล สุระสัจจะ ประธานวุฒิสภา ได้เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการและผลงานของเยาวชนที่สะท้อนทักษะและความคิดสร้างสรรค์ของพวกเขา นอกจากนี้ ยังมีเวทีสัมมนาระดับนานาชาติที่เปิดโอกาสให้ครู-อาจารย์ ผู้ปกครอง และผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ ได้ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ โดยมีหัวข้อการเสวนาที่น่าสนใจ เช่น “ศิลปะและการมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียม: การดำเนินงานเพื่อคนพิการและการเสริมสร้างความเป็นอยู่ที่ดี” และ “พลวัตแห่งศิลป์: ความหลากหลาย ศักยภาพ และแรงบันดาลใจสู่เส้นทางอาชีพที่ยั่งยืน” พร้อมทั้งมีการมอบเกียรติบัตรให้กับผู้เข้าร่วมโครงการเพื่อเป็นเกียรติแก่ความตั้งใจและความพยายามของทุกคน