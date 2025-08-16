"ทนายชนินทร์"สวนกลับ มรรยาททนายความ แค่ควันบังตา บางคนกลัวความจริงโผล่ในศาล ยัน ป้องสิทธิ ปชช. ไม่ผิดมารยาททนาย

วันนี้(16 ส.ค.)นายชนินทร์ แก่นหิรัญ ในฐานะทนายความผู้รับผิดชอบคดีเขากระโดง ได้ออกมาตอบโต้กรณีถูกกล่าวหาอาจเข้าข่ายกระทำผิดข้อบังคับสภาทนายความว่าด้วยมรรยาททนายความ ว่า
“มีการตั้งข้อสังเกตว่าผมเคยดำรงตำแหน่งประธานอนุกฎหมายของการรถไฟแห่งประเทศไทย แล้ววันนี้มาทำหน้าที่ทนายความให้กับชาวบ้านในคดีเขากระโดง จะเป็นการผิดมรรยาทหรือไม่ ผมขอเรียนอย่างตรงไปตรงมาว่า ในขณะที่ผมดำรงตำแหน่ง ผมไม่เคยมีหน้าที่ ไม่เคยพิจารณา และไม่เคยเกี่ยวข้องกับคดีเขากระโดงเลยแม้แต่น้อย อีกทั้งผมก็พ้นจากตำแหน่งมานานกว่าสองปีแล้ว
ดังนั้นการที่ผมมาปฏิบัติหน้าที่ในฐานะทนายความวันนี้ ไม่ได้ขัดกับกฎหมายหรือข้อบังคับใด ๆ และไม่ใช่การผิดมรรยาทวิชาชีพตามที่มีบางคนพยายามโยง เพราะหน้าที่ของทนายความคือการปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ของประชาชนตามกฎหมาย ไม่ใช่การถูกตราหน้าว่าหมดสิทธิ์ว่าความไปตลอดชีวิต เพียงเพราะเคยเข้าไปนั่งเก้าอี้อนุกรรมการในองค์กรรัฐวิสาหกิจมาก่อน
ผมเข้าใจดีว่าการหยิบประเด็นนี้ขึ้นมาพูด ไม่ได้เกิดจากความห่วงใยในเรื่องมรรยาททนายความหรอกครับ แต่เพราะมีบางฝ่ายกลัวว่าหากคดีนี้เข้าสู่ศาล ความจริงจะถูกเปิดเผยอย่างชัดเจน จึงพยายามเบี่ยงประเด็นเพื่อสร้างภาพลักษณ์เชิงลบกับตัวผม แต่ผมยืนยันว่า จะไม่ปล่อยให้การปั่นประเด็นเหล่านี้มาบังตาประชาชนได้ เพราะสิ่งที่สำคัญที่สุดไม่ใช่การโจมตีตัวบุคคล แต่คือการค้นหาความจริงและความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นกับประชาชนผู้เดือดร้อนในคดีนี้” นายชนินทร์ กล่าว