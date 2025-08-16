“พรรคไทยชนะ”เดินหน้าผลักดัน “โซล่าเซลล์ครัวเรือน” จับมือพันธมิตรจีน เจรจา กฟน. หวังลดค่าครองชีพประชาชน พร้อมตั้งโรงงานรีไซเคิลในไทย

วันนี้(16 ส.ค.)นายจักรพงศ์ ชื่นดวง หัวหน้าพรรคไทยชนะ เปิดเผยว่า ตนได้นำคณะเข้าพบผู้บริหารการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เพื่อหารือแนวทางการนำแบตเตอรี่ไฟฟ้าโซล่าเซลล์มาใช้ในครัวเรือน โดยมีเป้าหมายเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน และช่วยบรรเทาค่าครองชีพของประชาชน โดยการหารือครั้งนี้มีผู้แทนจากประเทศจีน เข้าร่วมรวมถึงคณะจากไทย อาทิ นางสาวณฐมน ชื่นดวง ที่ปรึกษาประธานกรรมาธิการพลังงาน ดร.เจริญ ศรีชานิล ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานทดแทน นายอัศจรรย์ เณรฐนันท์ ที่ปรึกษาด้านพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน และคณะที่ปรึกษาด้านพลังงานอีกหลายราย
นายจักรพงศ์ กล่าวว่า มีการนำเสนอแบตเตอรี่เพื่อใช้ในโครงการ “โซล่าเซลล์ครัวเรือน" รวมถึงข้อเสนอการลงทุนจัดตั้งโรงงานรีไซเคิลแบตเตอรี่ แผงโซลาร์เซลล์ และอุปกรณ์พลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทย เพื่อให้เกิดระบบจัดการพลังงานสะอาดที่ยั่งยืน
“พรรคไทยชนะมีนโยบายหลักในการแก้ไขปัญหาความยากจน และลดความเหลื่อมล้ำในสังคมไทย โดยการผลักดันโซล่าเซลล์ครัวเรือนถือเป็นหนึ่งในแนวทางสำคัญที่จะช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม”นายจักรพงศ์ กล่าว