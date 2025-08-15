"วินธัย" แจงพลทหารปลิดชีพตัวเอง เป็นคนเงียบขรึม ปฏิบัติหน้าที่ได้ดี คาดเกิดจากสภาพจิตใจช่วงทำงาน

โฆษก ทบ. ระบุ พลทหารปลิดชีพ ไม่ได้คลั่ง เผยเป็นคนเงียบขรึมปฏิบัติหน้าที่ได้ดี แต่อาจเกิดจากสภาพจิตใจช่วงทำงาน เคยรบที่สมรภูมิตาเมือนธม
เมื่อวันที่ 15 ส.ค.2568 พล.ต.วินธัย สุวารี โฆษกกองทัพบก กล่าวถึงกรณีพลทหารที่ทำร้ายชาวบ้านและปลิดชีพตัวเองว่า ในเบื้องต้นเป็นเรื่องของสภาพจิตใจ ช่วงการทำงาน แต่ไม่ได้มีการคลั่ง ซึ่งตอนทำงานก็ปฏิบัติหน้าที่ได้ดี แต่เป็นคนที่เงียบขรึม ไม่ได้ส่งสัญญาณว่าเป็นคนอารมณ์แรง แต่อาจจะปฏิบัติหน้าที่เป็นเวลานาน ซึ่งมองด้วยสายตาอาจจะพิสูจน์ยาก อาจต้องใช้วิธีการพูดคุยให้มากขึ้น แต่บังเอิญเป็นช่วงที่มีสถานการณ์สู้รบ การสนทนากันอาจไม่เหมือนช่วงสถานการณ์ปกติ ยืนยันว่าที่ผ่านมาหน่วยก็ได้ดูแลภาวะความเครียดของกำลังพลอยู่ตลอด เพราะเป็นเรื่องสำคัญ และอยู่ในวิธีการปฏิบัติอยู่แล้ว ก่อนหน้านี้หน่วยของพลทหารคนดังกล่าว ปฏิบัติทำการรบปราสาทตาเมือนธม แต่ปัจจุบันหมุนกำลังออกมาประจำที่บริเวณ อ.ช่องจอม จ.สุรินทร์แล้ว