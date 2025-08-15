วปอ.ประกาศชื่อผู้ได้สิทธิเรียนปีหน้า 7 ทหารต่างชาติไม่มีกัมพูชา

ไร้ที่นั่งเขมรใน วปอ. ประกาศชื่อ 7 ทหารต่างชาติได้สิทธิ์เรียนปีหน้า พร้อมเปิดชื่อ ผบ.หน่วยทหาร- ตร.ตบเท้าเข้าศึกษา ผบ.มทบ.11-ผบ.พล.ร.9 -น้อง เสธ.หิ-ผบ.นครบาล เตรียมเสนอ ครม. ส่วนบุคคลทั่วไป 59 คน มีชื่อ "รศ.ธนพร" ที่ "ภูมิธรรม" ขู่ฟ้องรวมอยู่ด้วย
สภ วปอ.เสนอคณะรัฐมนตรีให้อนุมัติรายชื่อ ผู้เข้ารับการศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร หรือ วปอ.ประจำปิการศึกษา2568-2568 จำนวน 294 คน ประกอบไปด้วยทหาร ตำรวจ ข้าราชการ พลเรือน ภาคธุรกิจ โดยในจำนวนนี้มีนักศึกษาต่างประเทศจำนวนทั้งหมด 7 นาย Colonel Ari Pramana Sakti สาธารณรัฐอินโดนีเซีย,Colonel Aung Aungbeto สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา, Brigadier General Khairol Muzambi bin Salehin ประเทศมาเลเซีย,Captain Lin Huang สาธารณรัฐประชาชนจีน, SLTC NG Kiang Chuanbam สาธารณรัฐสิงคโปร์, Colonel Nguyen Minh Hai สาธารณรัฐสังคุมนิยมเวียดนาม ,Captain Paul Christopher Welch โดยปีนี้ ปรากฏว่าไม่มีชื่อผู้เข้ารับการศึกษาจาก หน่วยงานความมั่นคงของกัมพูชา
แหล่งข่าว ระบุว่า ในแต่ละปีมีที่นั่งให้กับนักศึกษาต่างชาติให้เข้ามาศึกษาผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไป 7-10 ที่นั่ง โดยกัมพูชาได้รับสิทธิ์ในฐานะประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนต่อเนื่องมาตลอดช่วง 5 -7 ปีหลัง โดยในปีนี้สภา วปอ.พิจารณาที่นั่งให้กับชาติอื่นแทน โดยไม่มีกัมพูชา ซึ่งจะเรียกว่าตัดโควตา หรือ พิจารณาให้ชาติอื่นแทนก็แล้วแต่จะนิยามกัน
สำหรับรายชื่อสำคัญในระดับบังคับหน่วยหลักของกองทัพ เช่น พลตรีกิตติพงษ์ เนื่องชมภู ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 23 พลตรี ฉัฐชัย มีชั้นม่วง ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 210 ,พลตรียอดอาวุธ พึ่งพักตร์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 11 ,พลตรี ยุทธนา มีเจริญ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 11 ,พลตรีศรัณย์ รอดบุญธรรม ผู้บัญชากองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์, พลตรีสมพงษ์ สุขประดิษฐ เจ้ากรมการสัตว์ทหารบก ,พลตรีสุรสีห์ ศรีวานิช ผู้บัญชาการกองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน ,พลตรีอัษฎาวุธ ปันยารชุน ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 9 ,พลตรี เอกอนันต์ เหมะบุตร รองผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า, น.อ. ศศิน สวรรคทัต ผู้บังคับการเรือหลวงจักรีนฤเบศร ,นอ. อภิชาติ แก้วดวงเทียน ผู้บังคับการกรมสารวัตรทหารเรือ
ในส่วนของหน่วยงานอิสระ (สำนักงานตำรวจแห่งชาติ) เช่น พลตำรวจโท ไตรรงค์ ผิวพรรณ ผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ,พลตำรวจโท สำราญ นวลมาผู้บัญชาการตำรวจนครบาล, พลตำรวจตรี ทรงกรด เกริกกฤติยา ผู้บังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ ,พลตำรวจตรี ศิริวัฒน์ ดีพอ ผู้บังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี1
ในส่วนของบุคคลทั่วไป 59 คน ปรากฏว่ามีชื่อของ รศ.ธนพร ศรียากูล ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการการพัฒฯาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน วุฒิสภา รวมอยู่ด้วย ซึ่ง รศ.ธนพร คือคนที่วิจารณ์นายภูมิธรรม เวชยชัย รักษาการนายกรัฐมนตรีเรื่องการแก้ไขปัญหาชายแดนไทย-กัมพูชา และถูกนายภูมิธรรมขู่ฟ้อง เพราะได้แนะนำให้นายภูมิธรรมลองตัดขาตัวเองดูจะได้เข้าใจหัวอกทหารที่เหยียบทุ่นระเบิดขาขาด