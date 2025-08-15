ป.ป.ช.ชี้คดี 44 ก้าวไกลอยู่ช่วงพิจารณาแก้ต่าง ยันเป็นธรรม หากขอไต่สวนเพิ่มสำนวนมากมีผลกรอบเวลา

“สาโรจน์” เผย คดี 44 สส.ก้าวไกล อยู่ระหว่างพิจารณาข้อแก้ต่าง ยืนยันดำเนินการอย่างเป็นธรรม หาก สส. ขอให้ไต่สวนเพิ่มเติม สำนวนมากอาจกระทบกรอบเวลา
วันนี้ (15 ส.ค.) นายสาโรจน์ พึงรำพรรณ เลขาธิการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้า ในคดีมาตรฐานจริยธรรมของ 44 สส. อดีตพรรคก้าวไกล ที่ร่วมเสนอชื่อแก้ไขกฎหมายอาญา มาตรา 112 โดยระบุว่า ขั้นตอนแก้ข้อกล่าวหาดำเนินการครบถ้วนแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างที่ คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาคำแก้ข้อกล่าวหา และพิจารณาตามคำร้องขอของผู้ถูกร้อง ในกรณีที่อาจจะขอให้ไต่สวนเพิ่มเติม
ผู้ถามถึงการที่จำนวนผู้ถูกร้องมีมาก จะส่งผลถึงกรอบเวลาการพิจารณาหรือไม่ นายสาโรจน์ ระบุว่า เมื่อมีผู้ถูกกล่าวหาหลายราย มีรายละเอียด พยานหลักฐานมาก ก็อาจจะใช้เวลาในการสรุปสำนวนมากกว่า ซึ่งถือเป็นเรื่องปกติ