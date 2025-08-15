มท.2 ร่วมยินดี 58 ปี กปน. “ประปาคุณภาพ เพื่อชีวิตที่ดี : Quality Water for Quality Living”

วันนี้ (วันศุกร์ที่ 15 สิงหาคม 2568) เวลา 14.30 น. ณ โถง ชั้น 1 อาคารสุทธิอุทกากร การประปานครหลวง (กปน.) สำนักงานใหญ่ นางสาวธีรรัตน์ สำเร็จวาณิชย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.2) ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา กปน. ครบรอบ 58 ปี โดยมี นางสาวสุวรา ทวิชศรี ผู้ว่าการ กปน. คณะผู้บริหาร และพนักงาน กปน. ร่วมให้การต้อนรับ
ในโอกาสนี้ นางสาวธีรรัตน์ ได้กล่าวแสดงความยินดี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา กปน. พร้อมชื่นชมการดำเนินงานของ กปน. ที่ให้ความสำคัญกับ “น้ำประปาดื่มได้” โดยรักษามาตรฐานน้ำประปาดื่มได้มาตั้งแต่ปี 2542 และขอให้รักษามาตรฐานนี้ไว้ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงน้ำประปาที่สะอาด ปลอดภัย อย่างทั่วถึง และเพียงพอ เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน นำไปสู่การพัฒนาประเทศในอนาคตอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ ขอให้ กปน. ยึดถือประชาชนเป็นสำคัญ โดยเฉพาะ 1 ใน 5 แนวทางสร้างสุขของกระทรวงมหาดไทย ด้วยการยกระดับการให้บริการให้รวดเร็ว ตรงใจ ทันสมัย มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และง่ายขึ้น ภายใต้แนวคิด “การบริการภาครัฐรวดเร็ว ตรงใจ ตอบสนองความต้องการประชาชน”
นางสาวสุวรา กล่าวว่า ตลอดระยะเวลา 58 ปี กปน. ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาในทุกมิติขององค์กร เพื่อสร้างความยั่งยืนท่ามกลางความท้าทายด้านต่าง ๆ ทั้งในมิติของการบริหารจัดการน้ำที่มีอยู่อย่างจำกัด การบริหารจัดการต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้น และการเข้าสู่ยุคดิจิทัลที่เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เพื่อรักษามาตรฐาน “น้ำประปาดื่มได้” พร้อมส่งมอบน้ำประปาคุณภาพให้กับประชาชนกว่า 12 ล้านคน ในพื้นที่รับผิดชอบของ กปน. ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ เพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงน้ำประปาที่สะอาด ปลอดภัย ดื่มได้ ภายใต้วิสัยทัศน์ “ประปาคุณภาพ เพื่อชีวิตที่ดี” สอดคล้องกับปณิธานของกระทรวงมหาดไทย “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” และสนับสนุนนโยบาย 5 สร้างสุข ของกระทรวงมหาดไทย มุ่งสู่เป้าหมายสำคัญในการสร้างความสุขที่ยั่งยืนของประชาชน
ประกอบด้วยโครงการช่างประปาเพื่อประชาชน ช่วยแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือน คืนรอยยิ้มให้ครอบครัว แผนน้ำประปาปลอดภัย เสริมสร้างสุขภาวะและคุณภาพชีวิตที่ดี แผนงานครอบครัวน้ำประปา เสริมสุขอนามัยที่ดี ด้วยน้ำประปาที่สะอาดได้มาตรฐาน โครงการพัฒนาแอปพลิเคชัน MWA onMobile Version 3 รูปแบบใหม่ ให้สะดวก รวดเร็ว ตรงใจ ทันสมัย ทันโลก ปรับปรุงระบบบริหารจัดการความสัมพันธ์ลูกค้า (iMind CRM) ให้เข้าถึงและแก้ปัญหาเบ็ดเสร็จเร็วขึ้น สนับสนุนบริการ MWA Call Center 1125
สำหรับก้าวต่อไปของ กปน. จะมุ่งเน้นการสร้างเครือข่ายพันธมิตรและความร่วมมือกับทุกภาคส่วน เพื่อสร้างโอกาสและมูลค่าเพิ่มจากองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญของบุคลากร กปน. ขอให้คำมั่นสัญญาว่า จะมุ่งมั่นให้บริการน้ำประปาที่สะอาด ปลอดภัย มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน สำหรับประชาชนทุกคนในพื้นที่รับผิดชอบของ กปน. ตลอดไป
นอกจากนี้ ในปีนี้ กปน. ได้จัดกิจกรรมเพื่อตอบแทนสังคม ดังนี้ ระหว่างวันที่ 1-16 สิงหาคม 2568 จัดกิจกรรม “ประปาพบประชาชน” ให้คำแนะนำการแก้ไขปัญหาระบบประปาเบื้องต้นและแนะนำบริการล้างถังพักน้ำ การตรวจสอบท่อรั่วภายในบ้าน เชิญชวนใช้แอปพลิเคชัน MWA onMobile เพิ่มเพื่อนผ่าน Line @MWAthailand และบริการ e-Bill Service (บริการใบแจ้งค่าน้ำประปาและใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์) ตลอดจนรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรน้ำ และใช้น้ำประปาอย่างรู้คุณค่า โดยการเลือกใช้อุปกรณ์ประหยัดน้ำที่ได้รับฉลากประหยัดน้ำของ กปน. และในวันที่ 15 สิงหาคม 2568 เปิดให้หน่วยงานภายนอกเข้าร่วมแสดงความยินดีครบรอบ 58 ปี โดยรับเป็นเงินบริจาคเพื่อสนับสนุน “มูลนิธิพระแม่ธรณี การประปานครหลวง” แทนการรับกระเช้า รวมทั้งจัดพิธีมอบโล่เกียรติคุณให้ผู้ประกอบคุณประโยชน์แก่ กปน.