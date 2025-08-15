สภาถกงบจว. 2.6 หมื่นล. “วรวัจน์” จี้ตัดงบถนนพ้นงบจว. “ธีระชัย” รับปากปี 70 ไม่มีซ้ำ ก่อนถูกโวยแหลก

สภาฯ ถกงบจังหวัด 2.6 หมื่นล้าน “วรวัจน์” จี้ตัดงบถนนออกจากงบจังหวัด “ธีระชัย” รับปากปี 70 ไม่มีซ้ำ ก่อนเจอประท้วงยับก่อนถูกตัดบท
วันนี้ (15ส.ค.) นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล ส.ส.แพร่ พรรคเพื่อไทย อภิปรายตั้งข้อสังเกตระหว่างการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายปี 2569 วงเงินรวม 3.78 ล้านล้านบาท วาระ 2 ในมาตรา 28 งบรายจ่ายของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด วงเงิน 26,000 ล้านบาท ว่า งบจังหวัดควรใช้เพื่อพัฒนาจังหวัดอย่างแท้จริง ไม่ควรมีงบของกระทรวงคมนาคม หรือ “งบฟังก์ชั่น” เช่น งบสร้างถนน ปรากฏอยู่ในงบจังหวัด เพราะกระทรวงคมนาคมมีงบด้านนี้เพียงพอแล้ว แต่ตั้งแต่ปีงบฯ 2564 จนถึงแผนปี 2570 ยังพบการใส่งบถนนซ้ำ จึงถามชัด ๆ ว่าในปี 2570 หากงบถนนเข้ามาอีก จะตัดออกจริงหรือไม่ พร้อมเสนอให้ส่งสัญญาณไปยังผู้ว่าฯ ว่าหากใส่งบถนนในงบจังหวัด กมธ.จะตัดทั้งหมด เพื่อเปิดโอกาสให้งบไปพัฒนาอาชีพและโครงการจำเป็นอื่นแทน
ด้านนายธีระชัย แสนแก้ว ส.ส.อุบลราชธานี พรรคเพื่อไทย ฐานะ กมธ.เสียงข้างมาก ยืนยันว่า หากมีโอกาสเป็นประธานอนุกมธ.งบจังหวัดในรอบหน้า จะไม่ให้งบฟังก์ชั่นปรากฏอีกในปี 2570 แน่นอน แต่ปีนี้จำเป็นต้องให้ผ่านไปก่อน เพราะโครงการได้ดำเนินการตามแผนงานแล้ว
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การชี้แจงของนายธีระชัยทำให้มี ส.ส. ลุกประท้วง เนื่องจากไม่ได้แจกแจงรายละเอียดการปรับลดงบจังหวัดที่ไม่มีมาตรฐาน แต่นายไชยาได้ตัดบท และให้ที่ประชุมลงมติ โดยเสียงข้างมากเห็นชอบตามที่ กมธ.แก้ไข