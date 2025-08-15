สส.พท.แห่ให้กำลังใจ "อิ๊งค์" หวังได้กลับมารับใช้ปชช. เจ้าตัวยิ้มสู้-ยังเข้มแข็ง ฝากลงพื้นที่ดูแลปชช.

“สส.เพื่อไทย” แห่ให้กำลังใจ “แพทองธาร” ผ่านอุปสรรค หวังได้กลับมารับใช้ประชาชน ด้าน “แพทองธาร” ยิ้มสู้-ยังเข้มแข็ง ฝาก สส.ลงพื้นที่ดูแลประชาชนใกล้ชิด
วันนี้ (15ส.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2569 วาระที่สอง วันสุดท้าย ซึ่ง นางสาวแพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทย ได้เดินทางเข้ามาติดตามการประชุม ตลอด 3 วันที่ผ่านมา
โดยในช่วงเช้า สส.พรรคเพื่อไทย โดยเฉพาะ สส.เขต ได้มีการเข้าพบ หารือกับนางสาวแพทองธาร ในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทย เพื่อปรึกษาปัญหาในพื้นที่ รวมถึงเรื่องการผลักดันนโยบายต่างๆ ที่จะลงในพื้นที่ เพราะในหลายจังหวัดมีโครงสร้างพร้อม แต่ยังขาดเรื่องการประชาสัมพันธ์จึงอยากให้นางสาวแพทองธาร ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมผลักดัน เกี่ยวกับซอฟพาวเวอร์ และจัดกิจกรรมอีเวนท์ต่างๆเพื่อ ให้จังหวัดนั้นนั้นเป็นที่รู้จัก
นอกจากนี้ บรรดา สส. ยังได้ให้กำลังใจนายกรัฐมนตรี เนื่องจากกลัวว่า อาจมีความเครียดและกังวลเรื่องคดีความ พร้อม ขอให้นายกสู้ และเข้มแข็ง ผ่านอุปสรรคไปได้และได้กลับมาทำงานเพื่อประชาชน
ขณะที่นายกรัฐมนตรี ยังคงยิ้มแย้ม แสดงความเข้มแข็ง และขอให้ สส.ทุกคน เดินหน้าทำหน้าทำงานในสภาอย่างเข้มแข็งเช่นกัน พร้อมขอให้ช่วยกันลงพื้นที่ทำงานเพื่อประชาชนอย่างใกล้ชิด
จากนั้นเวลาประมาณ 13.00 น. นางสาวแพทองธาร ได้เดินทางออกจาก อาคารรัฐสภา เพื่อปฏิบัติภารกิจที่กระทรวงวัฒนธรรม โดยยังใช้เส้นทางชั้นใต้ดินเพื่อเลี่ยงเจอสื่อมวลชน