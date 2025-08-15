กกต.ระดมความเห็นสื่อ เสริมประสิทธิภาพสื่อสารรับการเลือกตั้ง “อบต.- กทม.- เมืองพัทยา” ปี 69

กกต. ระดมความคิดเห็นสื่อฯ เสริมสร้างประสิทธิภาพการสื่อสารรับการเลือกตั้ง “อบต.- กทม.- เมืองพัทยา” ที่จะมีการเลือกตั้งปี 69
วันนี้ (15 ส.ค.) นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานเปิดกิจกรรมระดมความคิดเห็นของบรรณาธิการสื่อมวลชนต่อการสื่อสารของสำนักงาน กกต. เพื่อเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งท้องถิ่น ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนตำบล หรือ อบต.ที่จะครบวาระ 27 พ.ย. 2568 และคาดว่าจะมีการเลือกตั้งในวันที่ 11 ม.ค.2569 กรุงเทพมหานคร ครบวาระ 21 พ.ค.2569 คาดเลือกตั้ง 5 ก.ค.2569 และเมืองพัทยา ครบวาระ 21 พ.ค.2569 คาดว่าเลือกตั้ง 5 ก.ค.2569 เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างสื่อมวลชนกับผู้บริหารของสำนักงาน กกต. เกี่ยวกับการสื่อสารด้านการเลือกตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สร้างความเข้าใจร่วมกับสื่อมวลชน เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดี และสนับสนุนให้ข้อมูลด้านการเลือกตั้งเผยแพร่ไปถึงประชาชนอย่างถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
ในกิจกรรมดังกล่าว ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ร่วมรับฟังการระดมความคิดเห็นในหัวข้อ “การเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งท้องถิ่น โดย พ.ต.ท. ระพีพงษ์ จิรพัฒนาลักษณ์ และ ร.ต.อ. ชนินทร์ น้อยเล็ก รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วย คณะกรรมการสื่อสารองค์กรของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ผู้บริหารของ
นอกจากนี้เป็นการเปิดโอกาสให้สื่อมวลชน เสนอแนวทางในการทำงานของสำนักงาน กกต. เพื่อปรับปรุง และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวการเลือกตั้งไปยังประชาชน ที่จะมีการเลือกตั้งที่กำลังจะเกิดขึ้น