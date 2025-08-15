กกต.มอบรองเลขาฝ่ายสืบสวนฯ ดูฮั้วสว.ขั้นทำความเห็น กรอบ 30 วันเร่งเร็วสุด ยันอำนาจเต็มแม้ครบวาระ

“เลขาฯแสวง” มอบ รองเลขา กกต.ฝ่ายสืบสวนฯ ดูแลคดีฮั้ว สว. ในขั้นทำความเห็น กรอบเวลา 30 วันสามารถขยายได้ แต่จะทำให้เร็วที่สุด ชี้ กกต. ยังมีอำนาจเต็ม ทำหน้าที่ต่อได้แม้ครบวาระ
วันนี้ (15 ส.ค.) นายแสวง บุญมี เลขาธิการกกต.กล่าวถึงความคืบหน้าในคดีฮั้วเลือกสมาชิกวุฒิสภา ของคณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนชุดที่ 26 ว่า อยู่ในขั้นตอนให้เลขาธิการ กกต.ทำความเห็น ซึ่งตนเองมอบหมายให้รองเลขาธิการฝ่ายสืบสวนเป็นผู้ดูแลแทน โดยมีกรอบระยะเวลา 30 วัน ซึ่งสามารถขยายเวลาได้อีก แต่จะทำให้สำเร็จโดยเร็วที่สุด ตามที่ปรากฏเป็นข่าวคือ มีเอกสารเป็นจำนวนมาก จึงต้องใช้เวลาในศึกษาให้ได้ข้อเท็จจริง
ผู้สื่อข่าวถามถึงที่มีกระแสข่าวว่าจะใช้ระยะเวลากว่า 8 เดือนนั้น นายแสวง เผยว่า ก็คงเป็นข่าว แต่ในทุกระดับชั้นก็จะดำเนินการให้เร็วที่สุด
ส่วนกรณีที่จะมี กกต.บางคนครบวาระและต้องมีการเลือก กกต.ใหม่ มาปฎิบัติหน้าที่แทนนั้น นายแสวง ระบุว่า เรื่องดังกล่าวไม่ได้เป็นเงื่อนไข สำนวนก็ดำเนินต่อตามระเบียบ กกต. ก็ยังคงทำหน้าที่อยู่ต่อไป ถึงแม้จะครบวาระก็ยังปฏิบัติหน้าที่โดยมีอำนาจเต็มทุกอย่าง
ส่วนเมื่อเรื่องเข้าสู่ขั้นตอนการพิจารณาของคณะอนุกรรมการวินิจฉัยเรื่องร้องเรียนและปัญหาข้อโต้แย้ง จะมอบให้อนุคณะใดใน35คณะดำเนินการหรือจะต้องมีการตั้งคณะพิเศษฯขึ้นมาพิจารณาสำนวนคดีนี้ นายแสวง กล่าวว่า เป็นขั้นตอนหนึ่ง คือต้องให้ความเป็นธรรมและตรวจสอบซึ่งกันและกัน ว่าสำนวนมีความครบถ้วนถูกต้อง ส่วนรูปแบบของคณะอนุกรรมการสืบสวนฯ ก็อยู่ที่ว่า กกต.จะพิจารณาอย่างไร จะตั้งใหม่หรือไม่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง
ส่วนจะถูกครหาว่าคิดช้าหรือไม่นั้น นายแสวง ย้ำว่า เป็นการดำเนินการตามขั้นตอน