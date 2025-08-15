"ทวี" พา สส.พรรคประชาชาติให้กำลังใจ "อิ๊งค์" พร้อมปลอบ ประชาชนยังรัก

"ทวี" พา สส.พรรคประชาชาติ พบ "อิ๊งค์" เจ้าตัวยังกำลังใจดี บอกนายกฯ ประชาชนยังรัก พร้อมคุยแลกเปลี่ยนปัญหาชายแดนใต้ บอกจะร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาให้เจริญรุ่งเรือง
วันนี้(15 ส.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในระหว่างการประชุมสภาผู้แทนราษฎร เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2569 ช่วงเวลา 12.00 น. นางสาวแพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทย ได้พบกับ พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในฐานะหัวหน้าพรรคประชาชาติ โดยพันตำรวจเอกทวี พร้อม นายซูการ์โน มะทา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดยะลา ในฐานะ เลขาธิการพรรคประชาชาติ ได้นำ บรรดา สส. ของพรรคประชาชาติ เข้าพบเพื่อให้กำลังใจ นางสาวแพทองธาร ซึ่งเจ้า
ทั้งนี้ พันตำรวจเอกทวี เปิดเผยว่า ได้เข้าพบเพื่อให้กำลังใจนายกฯ และนายกฯ มีกำลังใจดี ฝากความคิดถึงและห่วงใยถึงประชาชน พร้อมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นถึงสภาพเศรษฐกิจ สังคม และวิธีชีวิตในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และนายกฯได้ฝากให้กำลังใจ และเห็นถึงศักยภาพที่ดีของจังหวัดชายแดนภาพใต้ บอกว่าจะร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนา ให้เจริญรุ่งเรืองอย่างมีเสถียรภาพที่มั่นคง ขณะที่ตนก็ได้แจ้งว่า ประชาชนในพื้นที่ยังรักนายกฯอยู่
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากนั้นเวลาประมาณ 12.30 น. น.ส.แพทองธารได้ให้รถวนรับที่ชั้นใต้ดินเดินทางออกจากรัฐสภาและเข้าปฎิบัติภารกิจที่กระทรวงวัฒนธรรม