สภาฯ ถกงบ สธ. 5.4 หมื่นล้าน จี้ตัดงบ “โอซาก้า เอ็กซ์โป" ชี้ไม่คุ้มค่า

สภาฯ ถกงบสาธารณสุข 5.4 หมื่นล้าน เดือด! ส.ส.รุมตัดงบ “โอซาก้า เวิลด์ เอ็กซ์โป 2025” ชี้ไม่คุ้มค่า
วันที่ 14 สิงหาคม 2568 ที่รัฐสภา ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเป็นพิเศษ เพื่อพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2569 วงเงิน 3.78 ล้านล้านบาท วาระสอง โดยมีนายฉลาด ขามช่วง รองประธานสภาฯ คนที่สอง เป็นประธาน ที่ประชุมได้พิจารณามาตรา 25 งบกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานในสังกัด วงเงิน 54,000 ล้านบาท
นายสหัสวัต คุ้มคง ส.ส.ชลบุรี พรรคประชาชน อภิปรายขอตัดงบโครงการ “โอซาก้า เวิลด์ เอ็กซ์โป 2025” วงเงิน 247 ล้านบาท เหตุไม่คุ้มค่า เป็นการใช้ภาษีประชาชนโปรโมตสถานพยาบาลเอกชนให้ต่างชาติ เข้ารับการรักษา ระบุโครงการนี้ทำต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2566-2569 ใช้งบรวม 973 ล้านบาท แต่กลับพบปัญหาการดำเนินงาน เช่น รัฐมนตรีไปเปิดงานล่าช้า 11 วันหลังพิธีเปิดจริง เนื้อหาจัดแสดงไม่ดึงดูด เป็นเพียงอาคารสวย คอนเทนต์ราชการและมีขั้นตอนจัดจ้างที่น่าสงสัย
ส่วนนายสกล สุนทรวาณิชย์กิจ ส.ส.ปทุมธานี พรรคประชาชน เสนอให้ตัดงบเช่นกัน โดยชี้ว่าปี 2569 ขอ 235 ล้านบาทสำหรับการจัดงานเพียง 13 วัน ไม่เหมาะสม และเมื่อเทียบกับปี 2567 ที่ใช้งบ 134 ล้านบาท กับปี 2568 ที่ตั้งงบ 555 ล้านบาทจัดแสดงนาน 171 วัน ยิ่งสะท้อนว่าปีนี้ไม่คุ้มค่า
นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รมช.คลัง ในฐานะรองประธาน กมธ. ชี้แจงว่า โครงการนี้เป็นงบผูกพันต่อเนื่อง กมธ. ไม่สามารถปรับลดได้ และเป็นการนำเสนองานสาธารณสุขไทยให้ชาวโลก เห็นว่าผลลัพธ์ที่ผ่านมาเป็นบวก พร้อมย้ำว่า กมธ. ได้ปรับลดงบกระทรวงสาธารณสุขไปแล้ว 693 ล้านบาท หรือ 1.2% โดยไม่กระทบการทำงาน
ท้ายที่สุด ที่ประชุมมีมติเห็นด้วยกับเสียงข้างมากของ กมธ. และเดินหน้าพิจารณามาตราต่อไป