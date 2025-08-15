“สุขุม” ฟันธง “เขากระโดง” เกมการเมืองรับเลือกตั้ง วัดใจ “อธิบดีที่ดิน” แนะดู “ยงยุทธ” เป็นบทเรียน

วันนี้(15 ส.ค.)รศ.ดร.สุขุม นวลสกุล อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง ให้ความเห็นกรณีปัญหาที่ดินเขากระโดงว่า เรื่องนี้มีมิติทางการเมืองอย่างชัดเจน โดยฝ่ายเพื่อไทยต้องการใช้เรื่องนี้เป็นจุดขาย เป็นผลงาน เป็นการทำลายคู่แข่ง แต่เนื่องจากเป็นเรื่องที่มีความเสี่ยงสูงต่อข้อกฎหมาย จำเป็นต้องหาผู้ลงนาม ซึ่งตำแหน่ง “อธิบดีกรมที่ดิน” จะถูกจับตาเป็นพิเศษ เพราะต้องตัดสินใจว่าจะยอมรับภาระนี้หรือไม่
รศ.ดร.สุขุม ระบุว่า ในอดีตเคยมีกรณีของนายยงยุทธ วิชัยดิษฐ ที่ถูกนำมาใช้เป็นบทเรียนเตือนใจ นายยงยุทธก็เคยทำเรื่องที่ดิน แล้วตอนจบเป็นอย่างไร เรื่องเขากระโดงเป็น “เกมการทำลายคู่แข่ง” มากกว่าความขัดแค้นส่วนตัว เนื่องจากฐานเสียงทางการเมืองของทั้งสองฝ่ายอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกัน และอยู่ในปีกการเมืองเดียวกัน
“ตอนนี้พรรคเพื่อไทย และพรรคภูมิใจไทย ยกระดับจากคู่แข่งเป็นศัตรูเต็มตัว ส่วนความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อไทย กับก้าวไกลนั้น ฝ่ายเพื่อไทยประเมินว่าอย่างไรก็ได้ สส.ไม่ถึงครึ่งสภา จึงมุ่งเน้นตัดกำลังภูมิใจไทยก่อน เพราะถ้าภูมิใจไทยทำคะแนนแซงได้จะเป็นปัญหาใหญ่” รศ.ดร.สุขุม กล่าว
ทั้งนี้ รศ.ดร.สุขุม มองว่าการเคลื่อนไหวในกรณีเขากระโดงเป็นเพียง “การแก้เกมเฉพาะหน้า” เพื่อสกัดคู่แข่ง ก่อนการเลือกตั้งที่อาจเกิดขึ้นเร็วกว่าที่หลายฝ่ายคาด “ใครว่าเลือกตั้งช้า ผมว่ามีสิทธิ์เกิดปีนี้ ถ้าจะทำอะไรก็ต้องรีบทำ” รศ.ดร.สุขุม กล่าวทิ้งท้าย