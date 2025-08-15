วุฒิสภาลงพื้นที่ลานกระบือ รับฟังปัญหาจราจร-น้ำท่วม-ราคาพืชผล

วุฒิสภาลงพื้นที่ลานกระบือ กำแพงเพชร เปิดเวทีฟังปัญหาชาวบ้าน ชูแก้จราจร-น้ำท่วม-ราคาพืชผลตกต่ำ เดินหน้าผลักดันหน่วยงานแก้ไข
วันที่ 14 ส.ค.2568 คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน กลุ่มภาคเหนือ (ตอนล่าง) นำโดยพลเอก สวัสดิ์ ทัศนา ประธานคณะกรรมการฯ นำคณะกรรมการโครงการฯ เข้าพบนายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร และนายศราวุธ ทังดิน นายอำเภอลานกระบือ เพื่อหารือเกี่ยวกับประเด็นในการลงพื้นที่พบประชาชน ประกอบด้วย
1. เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน
2. หารือการเตรียมความพร้อมการลงพื้นที่พบปะกับประชาชน และรับฟังความคิดเห็นความเดือดร้อนของประชาชน ในพื้นที่อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร
3. หารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำ ปัญหาน้ำท่วม และปัญหาภัยแล้ง เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน ต่อไป
จากนั้นคณะกรรมการโครงการฯ เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นความเดือนร้อนของประชาชน โดยมีประชาชนมีการนำเสนอประเด็นปัญหา ดังต่อไปนี้
1. ปัญหาการคมนาคมและขนส่งผังเมืองรวมชุมชนลานกระบือการจราจรแออัดในพื้นที่ชุมชนลานกระบือ เนื่องจากรถบรรทุกขนาดใหญ่ไม่มีถนนเลี่ยงเมืองจึงทำให้รถบรรทุกต้องใช้เส้นทางผ่านกลางชุมชนรวมถึงมีการใช้ความเร็วอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้
2. ปัญหาการบริหารจัดการน้ำชลประทานลานกระบือ บริเวณพื้นที่ หมู่ 1 และหมู่ 2 ในเขตเทศบาลลานกระบือ ตำบลโนนพลวง มักเกิดปัญหาน้ำเอ่อล้นและท่วมซ้ำซากจากการปล่อยน้ำจากชลประทาน ทำให้เกิดปัญหาพืชผลทางการเกษตรได้รับความเสียหาย
3. ปัญหาราคาข้าวและพืชผลทางการเกษตรตกต่ำเนื่องจากต้นทุนในการผลิตมีราคาแพง เช่น ปุ๋ย เป็นต้น
ทั้งนี้ มีหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับปัญหาร่วมรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนเพื่อนำไปแก้ไขและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งสมาชิกวุฒิสภาได้ให้ข้อเสนอแนะ แนวทางแก้ไขปัญหาให้กับหน่วยงานที่รับผิดชอบและพี่น้องประชาชน โดยวุฒิสภาจะได้นำข้อมูลจากการรับฟังในครั้งนี้ไปดำเนินการตามกรอบอำนาจหน้าที่ของวุฒิสภา ต่อไป