รัฐสภาไทยโต้ถ้อยแถลงรัฐสภากัมพูชา บิดเบือน-ยั่วยุ จี้นานาชาติเร่งตรวจสอบปมทุ่นระเบิด

รัฐสภาไทยโต้ถ้อยแถลงรัฐสภากัมพูชา ชี้บิดเบือน-ยั่วยุ ไม่สะท้อนเจตนาดีต่อข้อตกลงหยุดยิงย้ำปกป้องอธิปไตย พร้อมชี้แจงนานาชาติปมพบหลักฐานใช้ทุ่นระเบิดในพื้นที่พิพาท
วันนี้(14 ส.ค.68) รัฐสภาแห่งราชอาณาจักรไทยได้ออกแถลงการณ์ แสดงความห่วงกังวลต่อถ้อยแถลงของรัฐสภาแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2568 ซึ่งมีข้อความบางส่วนที่รัฐสภาไทยเห็นว่าเป็นการเข้าใจผิด บิดเบือน ยั่วยุ และไม่สะท้อนความมุ่งหวังที่ดีต่อข้อตกลงหยุดยิงและการคลี่คลายสถานการณ์ตึงเครียดในปัจจุบัน
แถลงการณ์ยืนยันว่า คำกล่าวของพลโท บุญสิน พาดกลาง ผู้บัญชาการกองทัพภาคที่ 2 เป็นการบริหารจัดการภายในประเทศตามกฎหมาย เพื่อรักษาอธิปไตยและปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงโดยไม่ใช้กำลัง ส่วนการลงพื้นที่ของประธานรัฐสภาและคณะเมื่อ 10 สิงหาคม มีเป้าหมายให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปกป้องอธิปไตยและประชาชนในพื้นที่ชายแดนที่ได้รับผลกระทบ
รัฐสภาไทยย้ำจุดยืนเดิมของประเทศไทยในการรักษาอธิปไตยและสิทธิในการตอบโต้อย่างเหมาะสมโดยคำนึงถึงชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนตามหลักสากล พร้อมเปิดกว้างให้ใช้เวทีฝ่ายนิติบัญญัติเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงต่อประเทศภาคีอนุสัญญาออตตาวา เกี่ยวกับกรณีพบหลักฐานการใช้ทุ่นระเบิดสังหารบุคคลในพื้นที่พิพาท ซึ่งสร้างความสูญเสียแก่พลเรือนและบั่นทอนสันติภาพระหว่างประเทศ
แถลงการณ์ยังยืนยันความมุ่งมั่นใช้สันติวิธีแก้ไขปัญหาผ่านกลไกทวิภาคี และเรียกร้องให้หลีกเลี่ยงการใช้เวทีฝ่ายนิติบัญญัติสร้างความเข้าใจผิด พร้อมเน้นบทบาทสมาชิกรัฐสภาที่ต้องซื่อสัตย์ ตรงไปตรงมา เพื่อธำรงรักษาความสัมพันธ์อันดีและผลประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองประเทศ
ทั้งนี้ ผู้สื่อข่าวรายงานงานว่า เมื่อวันที่ 11 ส.ค.ที่ผ่านมา รัฐสภากัมพูชาได้ออกแถลงการประณามรัฐสภาไทย โดยกล่าวหาว่ารัฐสภาไทยให้การสนับสนุน พล.ท.บุญสิน พาดกลาง แม่ทัพภาคที่ 2 ที่ประกาศจะยึดปราสาทตาควายและปิดปราสาทตาเมือนธมอย่างถาวร ซึ่งรัฐสภากัมพูชาอ้างว่าคำพูดของ พล.ท.บุญสิน เป็นการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงระหว่างไทย-กัมพูชา