สภาเดือด! ฝ่ายค้านแขวะรบ.พึ่งจมูกคนอื่น เหตุงบคมนาคมผ่าน 248 เสียง "อดิศร" สวนหายใจเองเสียงปึ้ก

สภาฯ เดือด! วิปฝ่ายค้านเหน็บรัฐบาลพึ่งจมูกคนอื่น เหตุงบคมนาคมผ่าน 248 เสียง -“อดิศร”ปากดีโต้ทันควัน “มีจมูกหายใจเอง” มั่นใจเสียงปึ้ก! ”วันนอร์“ วอนทุกฝ่ายร่วมมือเดินหน้าพิจารณาให้จบ
วันนี้ (14ส.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่าในระหว่างการประชุมสภาผู้แทนราษฎร เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 วงเงิน 3.78 ล้านล้านบาท วาระสอง ซึ่งกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญ พิจารณาแล้วเสร็จ ต่อเนื่องเป็นวันที่สอง โดยมีนายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานสภาฯ เป็นประธานการประชุม มีการลงมติเห็นชอบตามรายมาตรามาอย่างต่อเนื่อง โดยมาตรา 15 งบประมาณกระทรวงคมนาคม มีการลงมติเห็นชอบด้วยคะแนน 248 เสียง ไม่เห็นด้วย 133 เสียง งดออกเสียง 23 เสียง ไม่ลงคะแนน 4 เสียง
แต่เมื่อมาถึงมาตรา 16 งบประมาณกระทรวงดิจิทัลเศรษฐกิจและสังคม นายปกรณ์วุฒิ อุดมพิพัฒนสกุล สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน (วิปฝ่ายค้าน) ได้หารือต่อที่ประชุม ว่า ฝ่ายค้านให้ความร่วมมือเป็นองค์ประชุมและแสดงตน ขณะที่องค์ประชุมฝั่งรัฐบาลครบตลอด แต่มาตรา 15 ที่ผ่านมา หาตรวจสอบให้ดี เชื่อว่าจะมี ฝั่งรัฐบาลเหลือเพียง 248 คน หากกลับไปอีก 1-2 คน ไม่รู้แบกจะต่อได้หรือไม่ ดังนั้นขอฝากฝังรัฐบาลดูแลองค์ประชุมดีๆ ที่บอกว่าไม่ยืมจมูกฝ่ายค้านหายใจ แต่เมื่อถึงเวลาอาจต้องอ้อนวอนให้พวกตนช่วยต่อลมหายใจ
ทำให้นายอดิศร เพียงเกษ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย กล่าวตอบโต้ว่า ขอบคุณฝ่ายค้านที่เป็นห่วงรัฐบาลแต่รัฐบาลมั่นคง รับผิดชอบองค์ประชุม เพราะมีจมูกหายใจ ไม่จำเป็นต้องพึ่งจมูกใคร
ซึ่งถูกตอบโต้กลับโดยนายปกรณ์วุฒิ อีกครั้งว่า “ขอบคุณท่านอดิศรที่ยืนยัน จะได้รู้ว่าอยู่ด้วยตนเองได้ พวกตนไม่ต้องแสดงตนให้” ทำให้มีเสียงโห่ขึ้นกลางห้องประชุม
ขณะที่นายวันมูหะมัด พยายามประนีประนอมสถานการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมกล่าวว่า ที่ประชุมไม่ควรใช้เสียง ตนคิดว่าเราร่วมมือกันด้วยดีมาตลอด ขอให้ทุกคนได้ร่วมมือกัน ทุกคนต่างคนมีหน้าที่ ช่วยปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วนสมบูรณ์ให้ประชาชนมีงบประมาณใช้
จากนั้นได้เข้าสู่การพิจารณาในรายละเอียดของมาตรา 16 ต่อไป