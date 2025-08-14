"กรพด" อ้างเข้าใจผิดลงชื่อถอด 136 สว. เหตุเพื่อนชวนคิดว่าชะลอเลือกองค์กรอิสระ แต่เพื่อนดันไม่ลงชื่อ

"สว.กรพด" อ้างเข้าใจผิด ร่วมลงชื่อถอดถอน 136 สว. เหตุมีเพื่อน สว. ชักชวนจนเข้าใจผิด คิดว่าแค่ชะลอการเลือกองค์กรอิสระ ก่อนหักมุมเพราะเพื่อนคนนั้นไม่ร่วมลงชื่อด้วย ย้ำไม่ได้ถูกข่มขู่
วันนี้ (14 สิงหาคม) ว่าที่ พ.ต. กรพด รุ่งหิรัญวัฒน์ สมาชิกวุฒิสภา (สว.) แถลงข่าวชี้แจงกรณี สว. จำนวนหนึ่ง ได้เข้าชื่อต่อประธานวุฒิสภาขอให้ส่งคำร้องไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัยว่า สมาชิกภาพของ สว. 136 คน สิ้นสุดลงหรือไม่
ว่าที่ พ.ต. กรพดระบุว่า ตนเองได้รับการชักชวนจาก สว. กลุ่มหนึ่ง โดยได้รับคำอธิบายวัตถุประสงค์ ของการดำเนินการครั้งนี้ว่า ประเด็นที่ร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ คือ ไม่ต้องการให้ สว. 136 คน ทำหน้าที่เลือกผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร ไทย พุทธศักราช 2560 ซึ่งเป็นการใช้อำนาจของวุฒิสภา และเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการสรรหา และแต่งตั้ง ที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญและกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ เฉพาะกรณีนี้ เท่านั้น
“ขอเรียนว่า การอยู่ร่วมกัน ทั้งในสังคมทั่วไปและในสภา ย่อมเป็นเรื่องปกติธรรมดาที่ ทุกคนต้องมีเพื่อน ตัวกระผมก็เช่นกัน เมื่อได้รับคำอธิบายจากผู้ที่กระผมคิดว่าเป็นเพื่อน เช่นนั้น จึงมีใจเอนเอียงที่จะช่วย เพราะโดยส่วนตัวแล้ว กระผมเห็นว่า การทำหน้าที่เลือกผู้ดำรงตำแหน่ง ในองค์กรอิสระ อาจดูเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน กระผมจึงได้ลงชื่อใน เอกสารดังกล่าว เป็น ลำดับที่ 17”
ว่าที่ พ.ต.กรพดอธิบายว่า ก่อนหน้านั้น ได้รับ คำอธิบายวัตถุประสงค์ของการเข้าชื่อมาบ้างแล้วว่า มีความประสงค์จะให้ศาลรัฐธรรมนูญ พิจารณาวินิจฉัยเป็นการเฉพาะกรณี ดังนั้น จึงเข้าใจว่า ความในเอกสารดังกล่าว จะเป็นถ้อยคำที่มีความหมายเดียวกัน ประกอบกับมีกิจธุระจำเป็นเร่งด่วน จึงได้ลงนามท้ายเอกสารด้วยความเร่งรีบ โดยมิได้อ่านข้อความในตอนต้นของเอกสาร หลังจากนั้น จึงรีบเดินทาง ไปจัดการกิจธุระ และได้ทราบในภายหลังว่า ความในเอกสารนั้นมิได้ตรงกับ คำอธิบายที่เคยได้รับก่อนหน้านั้น และผู้ที่ชักชวนให้ร่วมลงชื่อ กลับมิได้ลงชื่อตนเอง ในเอกสารดังกล่าว
“ด้วยเหตุนี้ กระผมต้องกราบขออภัยพี่น้องสื่อมวลชน ที่เข้าไปมีส่วนกับเรื่องนี้ ซึ่ง กระผมจะไม่ยอมให้เกิดขึ้นอีก ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา กระผมมีความตั้งใจและจริงจังในการทำ หน้าที่สมาชิกวุฒิสภาอย่างเต็มที่ ตามกำลังความสามารถ ในท้ายที่สุดนี้ กระผมขอยืนยันว่า จะทำหน้าที่สมาชิกวุฒิสภา ด้วยความระมัดระวัง และรอบคอบมากยิ่งขึ้น และขอเรียนสื่อมวลชนทุกท่านว่า กระผม ไม่เห็นด้วยกับกระบวนการล่ารายชื่อ ซึ่งอาศัยความไว้วางใจเป็นเครื่องมือ” ว่าที่ พ.ต. กรพดกล่าว
ว่าที่ พ.ต.กรพดยังยืนยันว่า ไม่ได้ถูกข่มขู่ให้ถอนชื่อแต่อย่างใด เป็นการเข้าใจผิดตั้งแต่ต้น จึงขอถอนชื่อตนเองออกจากคำร้อง