"สนธิญา" ร้องศาลรธน.สอบ "พีระพันธุ์-ภรรยา" ถือหุ้นขณะนั่งรมต. หวังความชัดเจนหลังปิดปากเงียบยาว

"สนธิญา" ร้องศาลรัฐธรรมนูญ สอบปม "พีระพันธุ์-ภรรยา" ถือครองหุ้นขณะดำรงตำแหน่งรัฐมนตรี หวังได้ความชัดเจนหลัง รมว.พลังงาน เงียบมาตลอด เตือนผิดจริงปิดฉากรมต.ตลอดชีวิต
วันนี้(14 ส.ค.) นายสนธิญา สวัสดี อดีตที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน สภาผู้แทนราษฎร ยื่นฟ้องต่อศาลรัฐธรรมนูญกรณี นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เรื่องการถือหุ้นบริษัทเอกชนขณะการดำรงตำแหน่งทางการเมือง
นายสนธิญา ระบุว่า หลังจากที่ตนได้ยื่นเอกสารไปที่ผู้ตรวจการแผ่นดินและอัยการสูงสุด เมื่ออาทิตย์ที่แล้วตนได้ไปร้องศาลปกครองกลางกรณี นายพีระพันธุ์ กำกับดูแล สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ปล่อยให้มีการเซ็นสัญญาโรงงานไฟฟ้าเอกชน 5,302 เมกะวัตต์ วันที่ 19 มิถุนายนที่ผ่านมา ขณะที่ไฟฟ้าสำรองของไทยเกินอยู่ 36% สัญญาตัวนี้จะทำให้ไฟฟ้าสำรองเพิ่มขึ้น 50% มีสัญญาระยะยาว ทำให้ราคาไฟฟ้าแพงขึ้น จึงกรณีการเซ็นสัญญาโดยขัดคุณสมบัติไม่ใช่การประมูล ตนขอให้ศาลปกครองกลางคุ้มครองชั่วคราวและยกเลิกการเซ็นสัญญาดังกล่าว ต้องขอฝากถึง นายพีระพันธุ์ที่บอกว่าจะทำให้ราคาค่าไฟต่ำลง ตนขอถามว่าไปอนุญาตให้เซ็นสัญญาเกี่ยวกับไฟฟ้าเอกชนได้อย่างไร
สำหรับประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญ อยู่ในคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้ชี้ว่าการกระทำดังกล่าวของนายพีระพันธุ์ ให้ กกต. สามารถยื่นมาที่ศาลรัฐธรรมนูญได้ อาทิตย์หน้าตนจะไปยื่นให้ กกต. เร่งรัด ไม่ว่าจะเป็นที่ผู้ตรวจการแผ่นดิน อัยการสูงสุด และกกต. สุดท้ายจะมาจบที่ศาลรัฐธรรมนูญทั้งหมด
เมื่อถามว่า คาดการณ์ไว้หรือไม่ว่า นายพีระพันธุ์ จะผิดตามกฎหมายรัฐธรรมนูญกี่ข้อ นายสนธิญา เผยว่า ตนไม่ได้เป็นผู้พิจารณาว่าผิดหรือไม่ผิด แต่กรณีนี้ตนนับถือท่านเป็นการส่วนตัว เคยทำงานตอนที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ตนเรียกร้องมาตั้งแต่แรก 1.ขอให้ชี้แจงถึงการถือหุ้น 2.ขอให้ชี้แจงที่เป็นหุ้นส่วนกรรมการที่มีอำนาจในบริษัทโดยเฉพาะบริษัทของมารดา 3.กรณีบริษัทผู้รับถือหุ้นของบริษัทภรรยานายพีระพันธุ์ เขียนไว้ชัดเจนว่าห้ามโอนย้ายถ่ายเทให้บุคคลนอก เมื่อโอนไม่ได้ก็จะกลับไปสู่ภรรยาของนายพีระพันธุ์ ดังนั้น นายพีระพันธุ์ถือหุ้นตั้งแต่ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรี จะผูกพันตาม พ.ร.บ.ป.ป.ช. เรื่องการถือหุ้นของคู่สมรส อีกทั้งการแต่งตั้งหลายๆ บุคคล เพื่อศาลรัฐธรรมนูญจะได้พิจารณาวินิจฉัยว่าจะรับหรือไม่รับ หากศาลรัฐธรรมนูญรับตนมีคำร้องขอคุ้มครองชั่วคราวให้นายพีระพันธุ์ ยุติการปฎิบัติหน้าที่ตั้งแต่ศาลรัฐธรรมนูญรับเรื่อง และจะสิ้นสุดเมื่อคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญสิ้นสุด ผลจะออกมา อย่างไรก็ตามถ้าศาลบอกว่าไม่ผิด นายพีระพันธุ์สามารถกลับมารับตำแหน่งรัฐมนตรีได้ แต่ถ้าศาลพิจารณาวินิจฉัยว่าทำการขัดต่อกฎหมาย นายพีระพันธุ์จะไม่สามารถรับตำแหน่งรัฐมนตรีได้ตลอดชีวิต
นายสนธิญา กล่าวด้วยว่า ส่วนตัวมีข้อติดขัดในใจว่าทำไมนายพีระพันธุ์ ไม่เคยออกมาแถลงในทุกประเด็น คนใกล้ตัวที่ร่ำรวยมหาศาลก็ไม่เคยมีออกมาแถลงอะไร ตนพยายามเรียกร้องทุกครั้งที่สื่อมวลชนถาม และอยากให้นายพีระพันธุ์แถลงจะได้จบ จะได้ไม่ต้องมีปัญหาเคลือบสงสัย กรณีที่ยื่นร้องนี้เมื่อยื่นหน่วยงานอื่นตรวจสอบจนครบเวลา60วัน กฎหมายก็กำหนดไว้ว่าสามารถดำเนินการต่ออย่างไรเมื่อเดินมาถึงขนาดนี้ตนก็จำเป็นต้องขอความชัดเจนจากศาลรัฐธรรมนูญ