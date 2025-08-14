แม่ทัพภาคที่ 2 ลั่นปิดด่านยันเกษียณยังไม่พร้อมเปิดตอนนี้ ย้ำไม่ขัดแย้งรัฐบาล ต่างฝ่ายต่างทำหน้าที่

แม่ทัพภาคที่ 2 ลั่นปิดด่านยันเกษียณยังไม่พร้อมเปิด ปัดขัดแย้งรัฐบาล ต่างฝ่ายต่างทำหน้าที่ "ภูมิธรรม" ไม่ได้โทรหา แจงเร่งสร้างตาข่ายชายแดนป้องกันโดรนสังหาร และยังพร้อมรับของบริจาคแม้ไม่ได้ประกาศทางเฟซบุ๊กแล้ว
วันที่ 14 ส.ค.ที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พลโท บุญสิน พาดกลาง แม่ทัพภาคที่ 2 ให้สัมภาษณ์ถึงกรณี กัมพูชานำตาข่ายกั้นโดรนว่า ถือเป็นยุทธวิธีที่ต่างฝ่ายต่างดำเนินการเพราะเราไม่รู้ว่าโดรนจะมาจากทิศทางไหน ฝ่ายเราก็กั้นเช่นเดียวกัน เพื่อป้องกันโดรนสังหาร โดยทางฝ่ายกัมพูชากั้นในที่ตั้งฐานของเขา ในส่วนของเราก็ดำเนินการ และต้องขอบคุณประชาชนที่เอาตาข่ายมามอบให้ เพื่อป้องกันโดรนสังหาร
พลโท บุญสิน ระบุว่า แม้ปัจจุบันกองทัพภาคที่ 2 ไม่ได้โพสต์รับบริจาคแล้ว แต่หากประชาชนนำสิ่งของมาให้ก็พร้อมที่จะรับไว้พร้อมยืนยันว่า นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกฯ และ รมว.มหาดไทย ไม่ได้โทรศัพท์มาหา และลวดหนามหีบเพลงกองทัพ ก็ได้ครบแล้ว
ขณะที่รัฐบาลก็สนับสนุนให้ยังเป็นที่รู้กันว่าการจัดซื้อหากรอระเบียบราชการ มีความล่าช้า และในการสู้รบที่ผ่านมาเราสามารถยึดพื้นที่ได้ 11 จุด จึงมีความจำเป็นต้องใช้และลวดหนามหีบเพลงจำนวนมาก เพื่อลดการลาดตระเวน แต่บางจุดก็จำเป็นต้องลาดตระเวน ป้องกันทหารกัมพูชารุกคืบยึดพื้นที่คืน อาจใช้โดรน รถกวาดทุ่นระเบิด หากประชาชนยังสนับสนุน นำมาให้เราก็ยินดี เพียงแต่ไม่ได้โพสต์
พลโท บุญสิน ยืนยันว่า ไม่มีความขัดแย้งกับรัฐบาล กองทัพภาคที่ 2 ทำหน้าที่ป้องกันชายแดน ส่วนรัฐบาลก็ทำหน้าที่ของรัฐบาล ในฐานะฝ่ายบริหาร
อย่างไรก็ตาม ก็เรียกร้องให้ประชาชนรับฟังข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานราชการที่เชื่อถือได้ ในเรื่องของการอพยพ การแจ้งเตือน ไม่อยากให้เชื่อข้อมูลที่เชื่อถือไม่ได้ ทำให้เกิดความตื่นตระหนก ปัจจุบันสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา ต่างฝ่ายต่างอยู่และต่างเฝ้าระวัง
ส่วนกรณีที่มีกระแสข่าวปิด ศบ.ทก.เป็นเรื่องของรัฐบาล ทหารก็ปฏิบัติหน้าที่ต่อ และที่ผ่านมากองทัพชี้แจงข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนทราบอยู่แล้ว ทั้งในส่วนของกองทัพภาคที่ 2 และกองทัพบก ที่ร่วมกันชี้แจง
ส่วนการปิดด่านชายแดนนั้นแม่ทัพ 2 ระบุว่ายังไม่พร้อมจะเปิด แล้วจะปิดไปยันเกษียณ