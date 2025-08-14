ผลโพลแนะ “พรรคประชาชน” ควรเปลี่ยนตัว สส. ระบุ ไม่เห็นผลงานและไม่เข้าถึงประชาชน 46.6% หลังอื้อฉาวกระทำผิดกฎหมาย แถม ไร้ความไม่โปร่งใส

วันนี้(14 ส.ค.) สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 11 ส.ค. 2568 ได้ทำการสำรวจประชาชนทั่วทุกภูมิภาค จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 1,500 คน โดยได้สอบถามถึง เรื่อง “พรรคประชาชนควรเปลี่ยนตัว สส. หรือไม่”
โดยได้สอบถามว่า “ส.ส.พรรคประชาชนในเขตของท่านทำงานได้มีประสิทธิภาพเพียงใด?” โดยผู้ให้สำรวจส่วนใหญ่ลงความเห็นว่า แย่ เนื่องด้วยไม่เห็นผลงานชัดเจนและไม่เข้าถึงประชาชน 46.6% และ ปานกลาง โดยมีเหตุผลว่า ทำงานตามหน้าที่แต่ไม่โดดเด่น 36% และ ดีมาก โดยมองว่าแก้ปัญหาได้ตรงจุดรวมถึงติดตามงานเสมอ 14.8% และอื่นๆ 2.6%
เมื่อถามต่อว่า สนับสนุนให้พรรคประชาชน "เปลี่ยนตัว ส.ส." บางเขตหรือไม่? ผลที่ได้รับคือ ควรเปลี่ยนเฉพาะเขตที่ทำงานไม่ดี 45.5% ควรเปลี่ยนทั้งหมด 29% ไม่ควรเปลี่ยน 20.5% และ ไม่มีความเห็น 5%
ทั้งนี้ได้ปัจจัยใดที่ทำให้ต้องการให้เปลี่ยนตัว ส.ส.พรรคประชาชน? ซึ่งผลสำรวจ ระบุว่า ประเด็นทำผิดกฎหมายไม่โปร่งใส 34% ขาดการมีส่วนร่วมกับชุมชน 30.8% พฤติกรรมไม่เหมาะสมทางการเมือง 18% ขาดวิสัยทัศน์เชิงนโยบาย 12.8% อื่นๆ 4.4%
นอกจากนี้ ได้ถามถึง หากมีการเปลี่ยนตัว ส.ส. จะส่งผลต่อความนิยมพรรคประชาชนอย่างไร ผลปรากฏว่า เพิ่มความนิยม 30.4% ลดความนิยม 26.4% ไม่เปลี่ยนแปลง 28.5% ไม่แน่ใจ 21.7%