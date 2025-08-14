สถานการณ์ชายแดนไม่กระทบ ยอดนักท่องเที่ยวต่างชาติ 1 ม.ค.-10 ส.ค.กว่า 20 ล้านคน สร้างรายได้กว่า 9 แสนล้านบาท

นักท่องเที่ยวต่างชาติไม่กังวลข้อพิพาทไทยกัมพูชา ตัวเลขทะลุเป้าเพิ่มขึ้นในทุกกลุ่มตลาดท่องเที่ยว ยอดสะสมตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-10 ส.ค. 68 จำนวนกว่า 20 ล้านคน สร้างรายได้กว่า 9 แสนล้านบาท
นางสาวศศิกานต์ วัฒนะจันทร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า สถานการณ์การท่องเที่ยวของประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-10 ส.ค. 68 มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาสะสมแล้วกว่า 20 ล้านคน ทั้งนี้ ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเพิ่มขึ้นในทุกกลุ่มตลาดจากการเดินทางท่องเที่ยวในช่วง Summer Holiday และการมีวันหยุดต่อเนื่องในประเทศญี่ปุ่น โดยนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นเดินทางเข้ามาเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 86.33 จากสัปดาห์ก่อนหน้า และขยับขึ้นมาเป็นกลุ่มที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวอันดับที่ 3 จากเดิมในอันดับที่ 5
ทั้งนี้ นักท่องเที่ยวกลุ่มตลาดระยะไกล (Long Haul) เดินทางเข้ามาเพิ่มขึ้นเช่นกัน โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวกลุ่มตลาดอิสราเอลที่เดินทางท่องเที่ยวหลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติศาสนกิจภายในประเทศในช่วงสัปดาห์ก่อนหน้า ส่งผลให้ภาพรวมในสัปดาห์นี้มีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งสิ้น 627,339 คน เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหน้า 41,529 คน หรือร้อยละ 7.08 คิดเป็นจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทยเฉลี่ยวันละ 89,620 คน โดย 5 อันดับแรก ของนักท่องเที่ยวต่างชาติ ได้แก่ จีน (102,750 คน) มาเลเซีย (85,622 คน) ญี่ปุ่น (37,611 คน) อินเดีย (35,387 คน) และเกาหลีใต้ (32,320 คน) โดยนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่น มาเลเซีย และจีน มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหน้าร้อยละ 86.33 ร้อยละ 10.58 และร้อยละ 5.55 ตามลำดับ
“สรุปภาพรวมการท่องเที่ยว ข้อมูล ณ วันที่ 11 ส.ค. 68 พบว่า ประเทศไทยมีจำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติสะสมตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-10 ส.ค. 68 จำนวนทั้งสิ้น 20,197,119 คน สร้างรายได้จากการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวต่างชาติแล้วประมาณ 937,653 ล้านบาท โดยจำนวนนักท่องเที่ยวสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ จีน (2,835,910 คน) มาเลเซีย (2,785,725 คน) อินเดีย (1,426,080 คน) รัสเซีย (1,144,105 คน) และเกาหลีใต้ (950,692 คน)”
“รัฐบาลเดินหน้าส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง ยกระดับคุณภาพมาตรฐานบริการและความปลอดภัย เพื่อสร้างความประทับใจและความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวทุกคนที่มาเยือน” นางสาวศศิกานต์ ระบุ