xs
xsm
sm
md
lg

“แพทองธาร”ชี้แจงศาล รธน.คุยกับฮุนเซน ไม่ได้ทำอะไรผิด ศาล อนุญาตเลขา สมช.1คน และตัวเอง1 คนนัดไต่สวน21 สค.ก่อนชี้ขาด 29 สค.นี้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ภายหลังที่ ศาลรัฐธรรมนูญนัดลงมติ และอ่านคำวินิจฉัยในวันที่ 29 สิงหาคม 2568 เพื่อชี้ขาดสถานะนายกรัฐมนตรีของนางสาวแพทองธาร ชินวัตร คดีนี้สืบเนื่องจากกรณีสมาชิกวุฒิสภายื่นคำร้องให้ตรวจสอบคุณสมบัตินายกฯ จากปมคลิปเสียงสนทนากับสมเด็จฮุน เซน แห่งกัมพูชา ข้อกล่าวหาหลักคือ นางสาวแพทองธาร ขาดความซื่อสัตย์สุจริต และฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงในการปฏิบัติหน้าที่

ทั้งนี้ ก่อนวันตัดสิน ศาลได้นัดไต่สวนพยานบุคคล 2 ปาก คือ นางสาวแพทองธาร และเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ ในวันที่ 21 สิงหาคม  2568

รายงานข่าวแจ้งว่านางสาวแพทองธาร ชินวัตร นายกฯ ได้ชี้แจงตอนหนึ่งว่า “การกระทำของข้าพเจ้าตามข้อกล่าวหาของผู้ร้องจึงไม่เป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมือง พ.ศ. 2564 แต่อย่างใด อีกทั้งการกระทำของ ข้าพเจ้าก็ไม่ได้ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อเกียรติภูมิของตำแหน่งนายกรัฐมนตรี หรือบั่นทอนความเชื่อมั่นของประชาชนในความสุจริตและเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งของข้าพเจ้าแต่ประการใด “

แต่มีข้อสังเกตพบว่า นายกฯ ได้ขออนุญาตให้ไต่สวนพยานบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อให้ศาลรัฐธรรมนูญได้รับทราบข้อเท็จจริงอย่างรอบด้าน จำนวน 5 คน ได้แก่

1.นายฉัตรชัย นางชวด ตำแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติในฐานะผู้ทำงาน ร่วมกับผู้บัญชาการเหล่าทัพทุกเหล่าทัพและยังเป็นบุคคลที่ทราบถึงเจตนาอันแท้จริงของข้าพเจ้าในการสนทนากับสมเด็จฮุนเซน

2.นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะผู้สั่งการฝ่าย
ปกครองด้วนชายแดน

3.พลเอก ภุชงค์ รัตนวรรณ ข้าราชการนำนาญในฐานะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกัมพูชา ทำงานด้านปฏิบัติในกัมพูชามาตั้งแต่ยศร้อยโท และทำงานอยู่กับ พล.อ.สุรยุทธ์. จุลานนท์ มาตั้งแต่ท่านดำรงตำแหน่งแม่ทัพที่2 และผู้บัญชาการรบพิเศษอย่างต่อเนื่อง

4.พลโท พุฒิพงษ์ ชีพสมุทร ตำแหน่งรองเจ้ากรมพระธรรมนูญทหารในฐานะผู้ชำนาญด้านกฎหมายเกี่ยวกับความมั่นคงของทหารและเรื่องอำนาจอธิปไตยของประเทศ

5. ธนาธิป อุปัติศฤงค์ อดีตทูตไทยประจำประเทศญี่ปุ่น อดีตทูตไทยประจำประเทศฟิลิปปินส์ และอดีตทูตไทยประจำประเทศรัสเชียในฐานะผู้ชำนาญด้วนการต่างประเทศ.และสามารถให้ข้อมูลเพิ่มเติมถึงวิธีปฏิบัติทางการทูตในการเจรจาแบบไม่เป็นทางการ

พยานทั้งห้าท่านมีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านความมั่นคงของประเทศและตามแนวชายแดนปัจจุบันและบางท่านมีประสบการณ์ในอดีตทั้งความมั่นคงและการต่างประเทศ

นอกจากนี้ยังเป็น บุคคลที่ทราบถึงเจตนาอันแท้จริงของข้าพเจ้าในการสนทนากันสมเด็จฮุนเซน อีกทั้งเพื่อให้ศาลได้รับทราบถึงความคิดเห็นว่า การดำเนินการ ของข้าพเจ้าในช่วงเหตุการณ์ไม่ได้กระทำโดยมีเจตนาตามที่ผู้ร้องกล่าวหา หรือเป็นการละเมิด บทบัญญัติ รัฐธรรมนูญหรือมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรง

อย่างไรก็ตาม สุดท้ายศาลรัฐธรรมนูญ อนุญาต พยานบุคคล 1ปาก เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ และ 1ปาก คือ นางสาวแพทองธาร เท่านั้น
กำลังโหลดความคิดเห็น