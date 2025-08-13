“เสธ.หิ” เย้ยผู้นำกัมพูชาหลบหลังกระโปรงมาลี เสื่อมเสียเกียรติ หยุดยิงยังหน้าด้านให้ไทยถอยทหาร

วันที่ 13 ส.ค. ดร.หิมาลัย ผิวพรรณ ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน นายพีระพันธ์ุ สาลีรัฐวิภาค และผู้อำนวยการพรรครวมไทยสร้างชาติ โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊ก “ดร.หิมาลัย ผิวพรรณ” ว่า “อย่าให้เสื่อมเกียรติมากไปกว่านี้เลย เวลายิง ก็ยิงไทยก่อน สู้ไม่ได้ ก็แหกปาก ขอให้หยุดยิง ตั้งแต่หยุดยิง กัมพูชาก็เสริมทหารไม่ได้หยุด แล้วยังจะมาหน้าด้านให้ไทยถอยทหารลงมาอีก กฎของการหยุดยิง หยุดกันตรงไหน ก็อยู่ตรงนั้นแหละ เป็นทหาร เป็นผู้นำ อย่าหลบอยู่หลังกระโปรงมาลี ทำให้ประเทศเสื่อมเสียไปมากกว่านี้เลย"
ดร.หิมาลัย ผิวพรรณ
ปกป้องแผนดินไทย
#ดรหิมาลัยผิวพรรณ
#ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี
#คุยกับดรหิมาลัย
#ยามเฝ้าแผ่นดินไทย
#drhimalai
#สถานการณ์ไทยกัมพูชา