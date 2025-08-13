"สมชัย" แนะจับตา "อิ๊งค์" ชิงลาออกก่อนศาลรธน.ชี้ขาด บอกตามใจเชื่อพ่อบอกไม่ผิดหรือเซียน

อดีตกกต. แนะจับตา "นายกฯ อิ๊งค์" ชิงลาออกก่อนศาล รธน.ชี้ขาด บอกตามใจจะเชื่อ "คุณพ่อแม้ว" ที่ยืนกรานว่าไม่ผิดหรือบรรดาเซียน
วันนี้ (13ส.ค.) นายสมชัย ศรีสุทธิยากร นักวิชาการ ได้โพสต์แสดงความคิดเห็นกรณีศาลรัฐธรรมนูญนัดวินิจฉัยคดีคลิปเสียงสนทนานางสาวแพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี กับสมเด็จฮุนเซน ประธานวุฒิสภาแห่งกัมพูชา ในวันศุกร์ที่ 29 สิงหาคม 2568 เวลา 15.00 น. โดยระบุว่าระยะเวลานับแต่มีการเผยแพร่คลิป 18 มิถุนายน 2568 จนถึงวันวินิจฉัย เป็นเวลาสองเดือนเศษ ถือเป็นช่วงที่คะแนนนิยมนายกรัฐมนตรีลดลงมาโดยตลอด ไม่ว่าจะมีคำแก้ตัวใด ๆ หรือการพยายามสร้างคะแนนนิยมต่าง ๆ ให้สูงขึ้นแต่ไม่เป็นผล
นายสมชัย มองว่าความล่าช้าในการวินิจฉัยมาจากเหตุของการไม่ส่งคำชี้แจงและขอขยายเวลาในการส่งเอกสารถึง 2 ครั้งและศาลต้องรอเวลาดังกล่าว รวมถึง 35 วัน โดยวันส่งคำชี้แจง คือวันจันทร์ที่ 4 สิงหาคม 2568 วันวินิจฉัย คือวันศุกร์ที่ 29 สิงหาคม 2568 เท่ากับตุลาการแต่ท่านจะมีเวลาในการทำวินิจฉัยส่วนตัว 25 วัน สาเหตุที่ล่าช้าส่วนหนึ่งมาจากตุลาการที่ติดภารกิจไปดูงานต่างประเทศในช่วง 4-9 สิงหาคม 2568 ซึ่งหากไม่ติดภารกิจ วันวินิจฉัยสมควรเป็นวันที่ 22 สิงหาคม 2568 แต่อาจจะเป็นวันที่ร้อนเกินไป เนื่องจากเป็นวันนัดฟังคำพิพากษาคดี 112 ของคุณทักษิณด้วย
"จากนี้ จับตาดูว่า คุณแพทองธาร จะลาออกก่อนวันวินิจฉัยหรือไม่ ซึ่งบรรดาเซียนทำนายว่าลาออกแน่ในขณะที่คุณพ่อยืนยันว่าไม่ผิด ไม่มีปัญหา แต่จะเชื่อเซียนหรือเชื่อพ่อก็แล้วแต่ใจคุณแพทองธาร"