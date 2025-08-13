"เท้ง" เปิดงบทบ.สร้างอาคาร 4.7 พันล. ซ้ำซ้อน 44 โครงการ ยอดจริงพุ่ง 3.2 หมื่นล. จี้ลด 5% เท่าหน่วยมั่นคงอื่น

“ณัฐพงษ์” เปิดงบกองทัพบกสร้างอาคาร 4.7 พันล้าน ซ้ำซ้อน 44 โครงการ ยอดจริงพุ่ง 3.2 หมื่นล้าน จี้ปรับลด 5% ให้เท่ามาตรฐานหน่วยมั่นคงอื่น เพื่อความโปร่งใสตรวจสอบได้
วันนี้ (13ส.ค.) นายณัฐพงษ์ เปรมพูสวัสดิ์ ส.ส.กทม. พรรคประชาชน อภิปรายในร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 .oมาตรา 8 กระทรวงกลาโหม ว่า หน่วยงานที่มีการก่อสร้างอาคารราชการมากที่สุดในปีงบประมาณนี้คือกองทัพบก วงเงินสูงถึง 4,700 ล้านบาท ถือเป็นงบก้อนใหญ่ แต่คณะกรรมาธิการ (กมธ.) ปรับลดเพียง 30 ล้านบาท หรือไม่ถึง 1% ขณะที่งบก่อสร้างดังกล่าวไม่มีโครงการผูกพันแม้แต่โครงการเดียว ต่างจากกองทัพในสังกัดกระทรวงกลาโหมอื่น ๆ ที่อยู่ในท็อป 10 และมีโครงการผูกพันทั้งหมด
นายณัฐพงษ์กล่าวว่า หากดูเผิน ๆ จะเหมือนกับว่ากองทัพบกสามารถดำเนินโครงการแล้วเสร็จภายในปีเดียว แต่เมื่อตรวจสอบย้อนหลังปี 2561–2569 พบว่าการของบก่อสร้างแบบปีเดียวที่เห็นนั้น เป็นการของบซ้ำต่อเนื่องทุกปี รวม 47 รายการ โดยมีเพียง 3 รายการที่ของบครั้งแรก ส่วนอีก 44 รายการ เคยของบในปีก่อนมาแล้วทั้งสิ้น
“47 โครงการ สิ่งที่เราเห็นคืองบ 4.7 พันล้านบาท แต่ถ้ารวมโครงการผูกพันที่ดูเหมือนไม่ผูกพัน จะเห็นว่ายอดใช้จริงสูงถึงกว่า 32,000 ล้านบาท” นายณัฐพงษ์กล่าว พร้อมชี้ว่าการตั้งงบในลักษณะนี้ทำให้ไม่เห็นภาพรวม ไม่รู้ว่าโครงการจะแล้วเสร็จเมื่อใด และประชาชนไม่สามารถตรวจสอบความคืบหน้าได้
นายณัฐพงษ์กล่าวเพิ่มเติมว่า แม้จะเข้าใจว่าหลายโครงการมีความจำเป็น แต่รูปแบบการตั้งงบประมาณควรเป็นไปตามมาตรฐานเดียวกันกับหน่วยงานด้านความมั่นคงอื่น จึงเสนอให้ปรับลดงบก่อสร้างอาคารราชการของกองทัพบกลง 5% เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้อย่างแท้จริง