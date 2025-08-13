“กัณวีร์” อัดโยนกต.แก้มลพิษข้ามแดนฝ่ายเดียว จี้สทนช.บูรณาการงบ แนะเรียก "แรงงานข้ามชาติ" แทน "ต่างด้าว"

ส.ส.เป็นธรรม จวกโยน กต.แก้มลพิษข้ามแดนฝ่ายเดียว ชี้ สทนช.ควรบูรณาการงบ 6.3 หมื่นล้าน แก้เหมืองแรร์เอิร์ธ-ฝุ่นพิษ พร้อมปรับวิธีเรียก “แรงงานต่างด้าว” เป็น “แรงงานข้ามชาติ”
วันนี้ (13 ส.ค. 2568) ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 11 สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง (นัดพิเศษ) เพื่อพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2569 วาระ 2-3 นายกัณวีร์ สืบแสง ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเป็นธรรม อภิปรายมาตรา 7 งบสำนักนายกรัฐมนตรี โดยตั้งข้อสังเกตการจัดการปัญหามลพิษข้ามแดนและผลกระทบจากเหมืองทอง-เหมืองแร่แรร์เอิร์ธในประเทศเพื่อนบ้าน ว่า สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เป็นหน่วยงานที่สามารถประสานงานได้หลายกระทรวง แต่กลับไม่ได้รับบทบาทในการบูรณาการแก้ปัญหาสำคัญ เช่น มลพิษในแม่น้ำกก สาย รวก และโขง ซึ่งส่งผลกระทบต่อประชาชนตั้งแต่เชียงใหม่ เชียงราย จนถึงลุ่มน้ำโขง
นายกัณวีร์กล่าวว่า สทนช.ควรเป็นเจ้าภาพใช้งบ 63,000 ล้านบาท บูรณาการแก้ปัญหามลพิษข้ามแดนและรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมถึงผลกระทบจากลานีญา-เอลนีโญ เพราะปัญหามีตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ จนถึงปลายน้ำ แต่คณะกรรมาธิการกลับเสนอให้กระทรวงการต่างประเทศรับผิดชอบหลัก ซึ่งเหมาะสมเฉพาะบทบาทการเจรจา ไม่ใช่การแก้ปัญหาเชิงระบบ
นอกจากนี้ บทบาทสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) และสำนักข่าวกรองแห่งชาติ (สขช.) ควรมีระบบติดตามแรงงานข้ามชาติในประเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นกลไกเสริมความมั่นคงด้านสังคม เศรษฐกิจ และความปลอดภัย พร้อมเสนอให้เลิกใช้คำว่าแรงงานต่างด้าวเพราะเป็นคำที่บาดหูและไม่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล ควรปรับเป็น แรงงานข้ามชาติ แม้ สมช. และ สขช. จะทำงานด้านแรงงานข้ามชาติอยู่แล้ว แต่ยังใช้แผนงานเดิม ไม่ได้ปรับยุทธศาสตร์ให้ทันสถานการณ์จริง จึงควรทบทวนการจัดสรรงบและแผนปฏิบัติการเพื่อให้ตอบโจทย์การแก้ปัญหาได้อย่างแท้จริง