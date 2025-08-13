พรรคส้มซัดรบ.เซ็นเช็คเปล่าให้ กอ.รมน.ซื้อ “Sherlock Spyware” สอดแนมปชช. ไม่ปกป้องปชต.และภาษี

"ชยพล" ซัด รัฐบาลเซ็นเช็คเปล่าให้ กอ.รมน. ซื้อ “Sherlock Spyware” สอดแนมประชาชน หวั่นซ้ำรอย ‘เพกาซัส’ จวกถ้าปล่อยผ่านคือไม่ทำหน้าที่ปกป้องประชาธิปไตย-ไม่ปกป้องเงินภาษีของประชาชน
วันที่ (13 ส.ค. 2568) ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 11 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ เพื่อพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2569 วาระ 2-3 นายชยพล สท้อนดี ส.ส.กทม. พรรคประชาชน อภิปรายคัดค้านงบด้านความมั่นคง โดยเฉพาะงบ กอ.รมน. จี้อย่าอนุมัติงบซื้อสปายแวร์สอดแนมประชาชน ชี้เป็นการซ้ำรอยความผิดพลาดจากกรณี “เพกาซัส”
นายชยพล ระบุว่า สปายแวร์เป็นโปรแกรมเจาะข้อมูลเป้าหมายโดยไม่รู้ตัว ซึ่งเป็นภัยต่อระบอบประชาธิปไตย รัฐบาลที่มีความรับผิดชอบต้องป้องกันไม่ให้เกิดขึ้น แต่รัฐไทยกลับกลายเป็นผู้เปิดช่องให้ใช้เครื่องมือดังกล่าว ทั้งที่ในอดีตรัฐบาลทหารเคยใช้เพกาซัสติดตามนักกิจกรรม นักวิชาการ และนักการเมือง จน กมธ.งบฯ ต้องตัดงบต่ออายุใบอนุญาต กระทั่งหายไปจากประเทศ
นายชยพล เผยว่า ปีนี้ กอ.รมน. ได้งบ 35 ล้านบาท อ้างใช้จัดระบบรวบรวมและวิเคราะห์ข่าวสารจากแหล่งเปิด แต่เมื่อสอบถามกลับพบว่าเป็นการจัดซื้อ “Sherlock Spyware” ที่มีลักษณะโจมตีแบบ Zero-click คล้ายเพกาซัส ผ่านการหลอกดูดข้อมูลจากโฆษณาออนไลน์
นายชยพล ยังกล่าวด้วยว่า กอ.รมน. อยู่ภายใต้สำนักนายกรัฐมนตรี แต่บุคลากรถูกคุมโดยทหาร รัฐบาลจึงพร้อมเซ็นเช็คเปล่าให้ซื้อสปายแวร์ต่อ หากไม่ควบคุมก็เสี่ยงเกิดเหตุซ้ำรอย พร้อมพาดพิงกรณีอภิปรายไม่ไว้วางใจที่ผ่านมา ที่นายภูมิธรรม เวชยชัย ซึ่งขณะนั้นเป็น รมว.กลาโหม ตอบเพียงว่า “ไม่เคยรู้เรื่อง” และจะไปหาคำตอบ แต่จนถึงปัจจุบันก็ยังไม่ชัดเจนว่าผลสอบเป็นอย่างไร
“ถ้าสภายังปล่อยให้งบนี้ผ่าน เพียงเพราะเห็นเป็นกองทัพ ก็รู้กันไว้เลยว่ารัฐบาลนี้ไม่ทำหน้าที่ปกป้องประชาธิปไตย และไม่ปกป้องเงินภาษีของประชาชน” นายชยพล กล่าวทิ้งท้าย