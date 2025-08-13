“วัชระ” ยื่น มท.1-ปลัด ตั้งกก.สอบผู้ว่าสุราษฎร์ ปมขี้ไก่เหม็นของ "สุเทพ" ปฏิบัติหน้าที่ไปที่เกิดเหตุหรือไม่

อดีตส.ส.ปชป. ยื่น “มท.1-ปลัดมท.” ตั้งกก.สอบผู้ว่าสุราษฎร์ธานี เรื่องขี้ไก่เหม็นของ "กำนันสุเทพ" ว่าปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ ไปที่เกิดเหตุหรือไม่
วันนี้ (13 สิงหาคม 2568) นายวัชระ เพชรทอง อดีตสส.พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่า ได้มาส่งหนังสือถึงนายภูมิธรรม เวชยชัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เรื่องขอให้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนนายธีรุตม์ ศุภวิบูลย์ผล ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี กรณีเพิกเฉยไม่บังคับใช้กฎหมายเลิกกิจการโรงเลี้ยงไก่ อ.เกาะสมุย และไม่ไปดูแลทุกข์สุขของประชาชนที่ อ.เกาะสมุย ตามข้อร้องเรียน
ตามที่สำนักงานเทศบาลนครเกาะสมุย มีหนังสือแจ้งคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการการเลี้ยงสัตว์ (เลี้ยงไก่) กับบริษัท วิสาหกิจชุมชนภาวนาโพธิคุณ จำกัด เนื่องจากได้กระทำการเลี้ยงไก่ไข่ เพื่อจำหน่ายทำให้เกิดกลิ่นเหม็นจากสิ่งปฏิกูลส่งผลให้ประชาชนที่อาศัยใกล้เคียงได้รับความเดือดร้อน ต้องหยุดดำเนินกิจการนับแต่วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๘ เป็นต้นไป ตามความในมาตรา ๖๐ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
บัดนี้ครบกำหนดเวลาตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว แต่บริษัท วิสาหกิจชุมชนภาวนาโพธิคุณ จำกัด ยังไม่หยุดดำเนินกิจการ ดังนั้นขอให้กระทรวงมหาดไทยแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงและให้พิจารณาโยกย้ายนายธีรุตม์ ศุภวิบูลย์ผล ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี กรณีเพิกเฉยไม่บังคับใช้กฎหมาย เลิกกิจการโรงเลี้ยงไก่ซึ่งสร้างความเดือดร้อนกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ ๑ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพราะหลังจากวันเพิกถอนใบอนุญาต ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๘ แล้วปรากฏว่ายังคงดำเนินกิจการปกติ เพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงาน ส่งผลให้กลิ่นขี้ไก่เหม็นดังเดิม ผู้ว่าฯ ไม่ไปดูที่เกิดเหตุ ปล่อยปะละเลย ประชาชนยังร้องเรียนว่าเหม็นขี้ไก่ต่อเนื่องมาจนถึงวันนี้ ซึ่งเป็นเหตุเดือดร้อน จำเป็น เร่งด่วนที่ฝ่ายปกครองต้องบังคับใช้กฎหมายทันที แต่ผู้ว่าฯ ละเลยไม่บำบัดทุกข์บำรุงสุขตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย ผู้ว่าฯ
ไม่ไปดูสถานที่จริงถึงที่เกิดเหตุและทั้งนี้ได้เคยส่งหนังสือถึงปลัดกระทรวงมหาดไทยให้เร่งรัดแก้ไขในเรื่องนี้แล้วเมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๘
ทั้งนี้ได้ส่งหนังสือถึงนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ปลัดกระทรวงมหาดไทยด้วยอีก1ฉบับ