นายก ทต.ท่าน้ำอ้อยม่วงหักจัดงานย้อนรำลึก 119 ปี เสด็จประพาสต้น

นายกเทศมนตรีตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก จ.นครสวรรค์ จัดงานย้อนรำลึก 119 ปี เสด็จประพาสต้น ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม
ร.ต.ต.ดร.วิรัช โตอิ้ม นายกเทศมตรีตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก จ.นครสวรรค์ พร้อมนางไพลิน โตอิ้ม ให้การต้อนรับ นางสาวชุติพร เสชัง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดงานย้อนรำลึก 119 ปี เสด็จประพาสต้น ตามโครงการส่งเสริม การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม กิจกรรมเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงตามรอยพระพุทธเจ้าหลวงเสด็จประพาส ในพื้นพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 โดยมีนางสาวนุชรินทร์ภัทร์ ธีระบุญยะ วัฒนธรรมจังหวัดนครวรรค์ พร้อมด้วยผู้บริหารวัฒนธรรมจังหวัด ทั้ง 4 จังหวัด ปลัดจังหวัดนครสวรรค์ นายกเทศมนตรีตำบลทำบลน้ำอ้อยม่วงหัก นายอำเภอ และประชาชน ร่วมกันแต่งชุดไทยและชุดย้อนยุคสวยงาม เข้าร่วมงานกันอย่างคึกคัก
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 ประกอบด้วย จังหวัดนครสวรรค์จังหวัดอุทัยธานี จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดพิจิตรเป็นกลุ่มจังหวัดที่มีศักยภาพ ในการนำทุนและทรัพยากรทางวัฒนธรรมมาต่อยอดสร้างสรรค์ที่เป็นเอกลักษณ์และมีเสน่ห์สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวเพื่อเป็นช่องทางหรือโอกาส ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและวิถีชีวิตชุมชนด้วยการเปิดเส้นทางเสด็จประพาสต้นของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 โดยใช้อัตลักษณ์และความหลากหลายทางวัฒนธรรม ที่มีอยู่สร้างคุณค่าให้เพิ่มขึ้น และสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล วิสัยทัศน์ของกระทรวงวัฒนธรรม และพันธกิจของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 ด้านการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศาสนา และวัฒนธรรมสามารถสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคนอกจากนี้ยังเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการสืบทอดวัฒนธรรมประเพณี ให้คงอยู่อย่างยั่งยืนสืบไป
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั้ง 4 จังหวัด หน่วยงาน ภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชนในพื้นที่ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการนำทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างคุณค่า และมูลค่าเพิ่มกระตุ้นทางเศรษฐกิจฐานรากท้องถิ่นชุมชน ขับเคลื่อนSoft power ตามนโยบายของรัฐบาลและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมในพื้นที่ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 จึงได้จัดกิจกรรม“เส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงตามรอยพระพุทธเจ้าหลวงเสด็จประพาสในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงความจงรักภักดีและเทิดพระเกียรติพระพุทธเจ้าหลวง รัชกาลที่ 5 ในการเสด็จประพาสต้น ตามหัวเมืองเมื่อรัตนโกสินทร์ศก 123 (พ.ศ. 2447) อีกทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว ตามรอยเสด็จประพาสต้น โดยเปิดพื้นที่นำเสนอ/“ตามรอยเสด็จประพาสต้น” ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 ซึ่งเป็นพระราชกรณียกิจที่สำคัญเรื่องหนึ่งของรัชกาลที่ 5 ซึ่งเป็นอัตลักษณ์อันโดดเด่น เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ทั้งเป็นการส่งเสริม สนับสนุนการท่องเที่ยว โดยใช้อัตลักษณ์และความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่มีอยู่สร้างคุณค่าให้เพิ่มขึ้นกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากชุมชน การจัดกิจกรรม กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ วันที่ 10-12 สิงหาคม 256 กิจกรรมประกอบด้วย การแสดงสื่อผสมทางวัฒนธรรมชุด“ตามรอยเสด็จประพาสต้น มณฑลนครสวรรค์” การจัดนิทรรศการ“ตามรอยเสด็จประพาสต้น” เชื่อมโยง 10 แห่งในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 มีการสาธิตอาหารคาวหวาน อาหารทรงโปรดของรัชกาลที่ 5 การแสดงศิลปวัฒนธรรม จัดแสดงจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าทางวัฒนธรรม สินค้าของดีบ้านฉัน และสินค้า OTOP ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 จุดเช็คอินถ่าย