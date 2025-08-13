“ภคมน” ซัดทีมสื่อสารรบ.ล้มเหลวรับมือวิกฤตเขมร จี้ตัดงบโฆษณา-โครงการไร้ผลกว่า 400 ล.

ส.ส.พรรคส้ม อัดทีมสื่อสารรัฐบาลล้มเหลว รับมือวิกฤตไทย-กัมพูชาไร้เอกภาพ จี้ตัดงบโฆษณา-โครงการไร้ผลกว่า 400 ล้าน ชี้ต้องสังคายนาปัญหาไม่ใช่ว่างบไม่พอ แต่เป็นเพราะ "ไม่มีของ"
วันนี้ (13ส.ค.) เมื่อเวลา 16.05 น. ที่รัฐสภา ในการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2569 น.ส.ภคมน หนุนอนันต์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน อภิปรายในมาตรา 7 งบประมาณสำนักนายกรัฐมนตรี โดยเฉพาะงบสื่อสารประชาสัมพันธ์ของรัฐบาลในสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีและกรมประชาสัมพันธ์ ชี้ปัญหาใหญ่ในช่วงความขัดแย้งไทย-กัมพูชาปลายเดือนที่ผ่านมา รัฐบาลปล่อยให้ประชาชนเช็คข่าวกันเองจนข่าวจริง-ข่าวปลอมแพร่เกลื่อน เปิดช่องให้ผู้ไม่หวังดีปั่นสถานการณ์เพราะไม่มีการรวมศูนย์ข้อมูล
น.ส.ภคมน ระบุว่า หน่วยงานต่างๆ แข่งกันให้สัมภาษณ์เรื่องเดียวกัน กลบเสียงเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่จริง สะท้อนโครงสร้างการสื่อสารภาครัฐไร้เอกภาพและขาดการบังคับบัญชาชัดเจน ทั้งที่ในภาวะวิกฤตควรมี “เสียงเดียว” ที่เป็นทางการเพื่อสร้างความเชื่อมั่น แต่รัฐบาลกลับประเมินสถานการณ์ช้า 3-4 วัน ขณะที่กัมพูชาสื่อสารทุกวัน “อย่ากลัวว่าคนจะตกใจ เพราะประชาชนจะตกใจมากกว่า หากท่านทำอะไรไม่ได้” เธอกล่าว
น.ส.ภคมนยังวิจารณ์โครงการด้านสื่อสาร เช่น “Next Gen PR” งบ 445 ล้านบาท ที่จัดอบรมบุคลากรสำนักโฆษกมา 2 ปี แต่เมื่อถึงเวลาสื่อสารกลับล้มเหลว รวมถึงโครงการ LINE Official ไทยคู่ฟ้า งบ 4.7 ล้านบาทต่อปี ที่เนื้อหาสามารถหาอ่านได้ทั่วไป “ไลน์หมู่บ้านก็ทำได้แบบนี้” พร้อมเสนอให้ตัดทิ้งทั้งสองโครงการ
น.ส.ภคมน กล่าวต่อว่า กรมประชาสัมพันธ์ควรเป็นหัวหอกหลักในการสื่อสารภาวะวิกฤต เมื่อทีมโฆษกรัฐบาลไม่รวมศูนย์ข้อมูล ควรประสานเพื่อนำเสนอข้อมูลที่ถูกต้อง ลดความสับสนและปิดช่องข่าวปลอม พร้อมเสนอปรับลดงบประชาสัมพันธ์ของกรมประชาสัมพันธ์เพิ่มอีก 10% จากที่ กมธ. ปรับลดแล้ว เพื่อบีบให้หน่วยงานแสดงศักยภาพและพิสูจน์ความจำเป็นในการมีอยู่
“สถานการณ์ความขัดแย้งไทย-กัมพูชา เป็นจุดเปลี่ยนให้ต้องทบทวนและสังคายนางบโฆษณาภาครัฐ เพราะวันนี้ปัญหาไม่ใช่ว่างบไม่พอ แต่เป็นเพราะ ‘ไม่มีของ’” น.ส.ภคมน กล่าวทิ้งท้าย