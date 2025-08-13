"อิ๊งค์" ชิ่งหลบสื่อหลังศาล รธน.นัดชี้ชะตาปมคลิปเสียงจ้อ "ฮุนเซน" 29 ส.ค.นี้

“นายกฯอิ๊งค์” หลบหน้าสื่อ ชิ่งออกชั้นใต้ดิน หลังศาล รธน.นัดชี้ชะตาปมคลิปเสียงจ้อ "ฮุนเซน" 29 ส.ค.นี้ พรุ่งนี้มีคิวเข้าสภา
วันนี้ (13ส.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานความเคลื่อนไหวของนางสาวแพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมว่า ในช่วงเช้าได้เดินทางเข้าปฏิบัติหน้าที่ ที่กระทรวงวัฒนธรรม
จากนั้น เวลา 12.25 น. เดินทางเข้าอาคารรัฐสภา ติดตามการประชุมการพิจารณา ร่าง พรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2569 วาระ 2และ 3 ซึ่งพิจารณาวันนี้เป็นวันแรก โดยอยู่ที่ห้องรับรองตลอดเวลาที่อยู่ที่สภา
จากนั้นเวลาประมาณ 16.00 น. ซึ่งไล่เลี่ยกับที่ศาลรัฐธรรมนูญเผยแพร่เอกสารข่าวผลการประชุมตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ กรณีพิจารณาคำร้อง ของสมาชิกวุฒิสภา กรณีคลิปเสียงสนทนา ระหว่างนางสาวแพทองธาร กับสมเด็จฮุนเซน ประธานวุฒิสภาแห่งกัมพูชา นางสาวแพทองธารได้เดินทางออกจากอาคารรัฐสภา โดยให้รถไปรับที่ชั้นใต้ดิน เพื่อเลี่ยงการเจอสื่อ
ขณะที่ในวันพรุ่งนี้ มีรายงานว่านางสาวแพทองธาร จะเดินทางเข้าสภาผู้แทนราษฎร เพื่อการพิจารณา ร่าง พรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2569 วาระ 2และ 3 เป็นวันที่ 2