“มงคลกิตติ์” ส่ง EMS ถึง ผบ.ตร.ร้องตั้งกรรมการสอบโครงการจัดซื้อเครื่อรับ-ส่งวิทยุสื่อสาร แก๊งค์ทัวร์ญี่ปุ่น อ้างมีกลุ่มทุนเป็นสปอนเซอร์

วันนี้( 13 ส.ค.)นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ ประธานมูลนิธิเครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ได้ส่งหนังสือทางไปรษณีย์ ถึงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ(พลตำรวจเอก กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์) จี้ สอบการ การประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาเครื่องรับ - ส่งวิทยุสื่อสาร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สส.สทส.) งบประมาณ 936,017,300 บาท (เก้าร้อยสามสิบหกล้านหนึ่งหมื่นเจ็ดพันสามร้อยบาทถ้วน) หลังพบพิรุธหลายอย่างดังต่อไปนี้
1) อดีตผู้การ ซึ่งเป็นเพื่อนรวมรุ่น ผบ.ตร. ตั้งกรรมการทีโออาร์ ที่เป็นพวกพ้อง อาจจะล๊อกสเปกและเอื้อประโยชน์ หรือไม่ ให้กับบริษัทที่เป็นกลุ่มนายทุน ให้เป็นผู้ชนะงานในโครงการฯ โดยบริษัทดังกล่าว ปัจจุบันได้ถูก ป.ป.ช ชี้มูล ในโครงการที่เป็นคู่สัญญา กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2) กรรมการทีโออาร์ จัดทำราคากลางสูงเกินจริง อาจจะล๊อกสเปกอุปกรณ์ทั้งหมดให้กับผลิตภัณฑ์ ยี่ห้อ “H”เข้าได้เพียงรายเดียว หรือไม่
3) กรรมการทีโออาร์ อาจจะล๊อกสเปกอุปกรณ์ ผลิตภัณฑ์ ยี่ห้อ “H” ซึ่งถูกฟ้องคดีความลับทางการค้าและการละเมิดลิขสิทธิ์ ชดใช้หลายพันล้าน เข้ามาใช้ในโครงการ ซึ่งอาจสุ่มเสียงและส่งผลกระทบต่อการบำรุงรักษาในระยะยาว และอาจถูกฟ้องร้อง
4) กรรมการทีโออาร์ และกรรมการจัดซื้อ อาจจะทราบผลผู้ชนะการประมูลไว้ล่วงหน้า ซึ่งเป็นบริษัทที่ถูก ป.ป.ช ชี้มูลเกี่ยวกับการทุจริต และฮั้วประมูลในหน่วยงานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นคู่สัญญา
5) กรรมการทีโอออาร์ กับ บริษัทฯ ร่วมมือกันนำผลิตภัณฑ์ที่กำลังมีเรื่องฟ้องร้องอยู่ในสหรัฐอเมริกา เกี่ยวกับการลอกเลียนแบบสินค้าเข้ามาใช้ในโครงการฯ ซึ่งอาจมีผลในระยะยาวต่อการบำรุงรักษา และสร้างปัญหาให้กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
6) กรรมการทีโอออาร์ กำหนดราคาโครงการฯ มีราคาสูงเกินจริง โดยราคากลางในท้องตลาดอยู่ประมาณ 450 ล้านบาท
7) อาจจะร่วมมือกันจัดหาคู่เทียบ เพื่อเข้าประมูลงานในโครงการฯ ดังกล่าว เพื่อให้บริษัทที่เสนอราคาเข้ามา เก้าร้อยกว่าล้านบาท เป็นผู้ชนะการประมูล
นายมงคลกิตติ์ กล่าวว่า ตนได้ทำหนังสือถึง พลตำรวจเอก กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ เพื่อขอให้มีการตรวจสอบโครงการดังกล่าวฯ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาในการรับราชการของท่าน ผบ.ตร. ท่านเป็นตำรวจที่ดีและยังไม่เคยมีเรื่องเสียหายใด ๆ จึงขอความอนุเคราะห์ ตั้งกรรมการสอบ โครงการดังกล่าวฯ และตั้งกรรมการสอบ แก๊งค์ไปทัวร์ ญี่ปุ่น โดยอาจมีกลุ่มทุน เป็นสปอนเซอร์ให้กับกรรมการฯ ที่มีส่วนได้เสียในโครงการฯ ดังกล่าว