“ชวน” จี้จัดงบเยียวยาเพิ่มเหยื่อไฟใต้เท่าปะทะเขมร สภาไฟเขียวงบกลางมาตรา 6 วงเงิน 6.32 แสนล.

ส.ส.ปชป. จี้ จัดงบเพิ่มเยียวยาเหยื่อเหตุไฟใต้ เทียบเท่าเหตุชายแดนไทย–กัมพูชา ย้ำความสามัคคีเกิดได้ต้องไม่เลือกปฏิบัติ “จุลพันธ์ ” รับข้อเสนอไปหารือ ครม. สภาฯ ลงมติเห็นชอบงบกลางมาตรา 6 วงเงิน 6.32 แสนล้านบาท คะแนน 250 ต่อ 137
วันนี้ (13ส.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร โดยมีนายฉลาด ขามช่วง รองประธานสภาฯ คนที่ 2 ทำหน้าที่ประธาน พิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2569 วงเงิน 3.78 ล้านล้านบาท วาระ 2-3 ซึ่ง กมธ.วิสามัญฯ พิจารณาเสร็จแล้วเป็นวันแรก เข้าสู่การพิจารณามาตรา 6 งบกลาง ที่ปรับลดเหลือ 632,968,750,000 บาท จากเดิม 633,968,750,000 บาท
ทั้งนี้สมาชิกได้มีการอภิปรายถึงข้อเสนอให้ใช้งบกระตุ้นเศรษฐกิจ 25,000 ล้านบาท เยียวยาผู้ประกอบการและเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการขึ้นภาษีการค้าสหรัฐฯ และให้เงินสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุความไม่สงบชายแดนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
นายชวน หลีกภัย ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ อภิปรายว่า งบสำรองจ่ายปีนี้มี 99,000 ล้านบาท ส่วนหนึ่งใช้เยียวยาทหารและประชาชนจากเหตุสู้รบชายแดนไทย–กัมพูชา ตามมติ ครม. 5 ส.ค. ที่กำหนด ทหารเสียชีวิต 10 ล้านบาท บาดเจ็บสาหัส 1 ล้านบาท ประชาชนเสียชีวิต 8 ล้านบาท บาดเจ็บสาหัส 8 แสนบาท ขณะที่เหตุความไม่สงบจังหวัดชายแดนใต้ได้เงินเยียวยาน้อยกว่า สร้างความรู้สึกเหลื่อมล้ำ ทั้งที่ความรุนแรงและการสูญเสียไม่ต่างกัน
“รัฐบาลเรียกร้องความสามัคคี แต่ความสามัคคีจะเกิดได้ถ้าไม่เลือกปฏิบัติ” พร้อมเสนอให้ใช้เงินสำรองจ่ายเพิ่มเยียวยาผู้บาดเจ็บและพิการจากเหตุไฟใต้ เพื่อไม่ให้เกิดความน้อยเนื้อต่ำใจในพื้นที่เสี่ยงอื่นของประเทศ”
ขณะที่นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รมช.คลัง ชี้แจงว่า ขณะนี้ครม.อนุมัติเงินช่วยเหลือผู้เสียชีวิต บาดเจ็บ จากเหตุความไม่สงบชายแดนไทย-กัมพูชาไปแล้ว 300กว่าล้านบาท ใช้งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินและจำเป็น
แต่จะขยายไปยังกลุ่มอื่นๆหรือไม่ ขอรับข้อสังเกตุไปหารือกับครม. ยังไม่สามารถตอบได้ หลังจากสมาชิกอภิปรายครบถ้วนแล้ว ที่ประชุมลงมติเห็นชอบมาตรา6 ด้วยคะแนน 250ต่อ137 งดออกเสียง7 ไม่ลงคะแนน2