"ไหม" จี้หั่นงบกลาง 5 หมื่นล. ชี้ถูกโยกโปะหนี้-ตั้งงบต่ำเกินจริง สะท้อนตั้งใจใช้เงินสำรองไม่ใช่เหตุฉุกเฉิน

“ศิริกัญญา” จี้หั่นงบกลาง 5 หมื่นล้าน ชี้ถูกโยกโปะหนี้-ตั้งงบต่ำเกินจริง สะท้อนถึงความตั้งใจใช้เงินสำรองในเรื่องที่คาดการณ์ได้ ไม่ใช่เหตุฉุกเฉินจริง
วันนี้ (13ส.ค.) น.ส.ศิริกัญญา ตันสกุล ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน อภิปรายมาตรา 6 งบกลาง วงเงิน 633,968 ล้านบาท ขอปรับลดเหลือ 627,968 ล้านบาท หรือหั่นออก 5 หมื่นล้านบาท เหตุการเบิกจ่ายเงินสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินและจำเป็นไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วย อีกทั้งถูกโยกไปชำระหนี้ส่วนอื่นจากการตั้งงบไม่เพียงพอ
ยกตัวอย่างรายการ “เงินชดใช้เงินคงคลัง” ปี 2568 ที่เพิ่มขึ้นสูงสุดเป็นประวัติการณ์ 123,541 ล้านบาท แบ่งเป็น ชำระดอกเบี้ย 39,719 ล้านบาท บำนาญข้าราชการ 42,127 ล้านบาท ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ 23,944 ล้านบาท และงบบุคลากร 17,008 ล้านบาท ซึ่งเป็นรายการที่คำนวณล่วงหน้าได้ แต่กลับตั้งงบต่ำกว่าความจริงเพื่อไปดึงเงินสำรองมาทดแทน
น.ส.ศิริกัญญา ระบุว่า ในงบปี 2569 รัฐบาลตั้งงบชำระดอกเบี้ยเพียง 2 แสนล้านบาท ต่ำกว่าที่ระบุในแผนการคลังระยะปานกลางซึ่งควรอยู่ราว 3 แสนล้านบาท ทำให้เชื่อว่าปลายปีจะต้องใช้เงินสำรองหรือเงินคงคลังมาโปะเพิ่ม ขณะที่งบเบี้ยหวัดบำนาญและค่ารักษาพยาบาลข้าราชการก็ตั้งต่ำกว่าคำขอจริงถึง 5 หมื่นล้านบาท ทั้งที่จำนวนผู้เกษียณและค่าใช้จ่ายคำนวณล่วงหน้าได้ชัดเจน
“การตั้งงบลักษณะนี้สะท้อนถึงความตั้งใจใช้เงินสำรองในเรื่องที่คาดการณ์ได้ ไม่ใช่เหตุฉุกเฉินจริง จึงไม่ควรให้ งบกลางกลายเป็นช่องทางแก้ปัญหาการตั้งงบไม่พอในส่วนอื่น”น.ส.ศิริกัญญากล่าว