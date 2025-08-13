สมศักดิ์-ยงยุทธ ควงเปิดตัว “สง่า” เบอร์ 1 ศึกเลือกตั้งซ่อมเชียงราย มั่นใจรักษาเก้าอี้ ส.ส. พร้อมเดินหน้ายกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน

“สมศักดิ์-ยงยุทธ ”ควงเปิดตัว “สง่า” เบอร์ 1 ศึกเลือกตั้งซ่อมเชียงราย เขต 7 คึกคักชูจุดเด่นวิศวกรบ้านชนบท เข้าใจปัญหาเกษตร มั่นใจประสานงานรัฐบาลแก้ปัญหาได้ทันที“สง่า” อ้อนขอโอกาส พัฒนาท่องเที่ยว-คมนาคม ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน
เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2568 เวลา 10.00 น. นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะแกนนำพรรคเพื่อไทย พร้อมด้วยนายยงยุทธ ติยะไพรัช อดีตประธานสภาผู้แทนราษฎร ในฐานะผู้ช่วยหาเสียง ร่วมเปิดตัวนายสง่า พรมเมือง ผู้สมัครรับเลือกตั้งซ่อม ส.ส.เชียงราย เขต 7 พรรคเพื่อไทย เบอร์ 1 ณ ลานข้าววันดีการเกษตร อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย หลังจากนายสง่าเข้ารับสมัครในช่วงเช้าและจับสลากได้เบอร์ 1 บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก มีประชาชนเข้าร่วมกว่า 1,000 คน
นายสมศักดิ์ กล่าวว่า วันนี้เป็นวันสำคัญจึงลาราชการมาช่วยนายสง่า ซึ่งพรรคเพื่อไทยมอบหมายให้ตนดูแลการหาเสียง โดยชี้ว่านายสง่ามีความคล้ายตนเกือบ 100% ทั้งการเป็นวิศวกรไฟฟ้า การเริ่มต้นเส้นทางการเมืองจากการเป็น ส.จ. บ้านอยู่ชนบท และมีความเข้าใจปัญหาการเกษตรเป็นอย่างดี จึงมั่นใจว่าหากได้เข้าสภาฯ จะสามารถช่วยเหลือประชาชนได้ทันที พร้อมย้ำว่า การเลือกตั้งครั้งนี้นายสง่าอยู่ฝ่ายรัฐบาล ซึ่งหากมีปัญหาสามารถประสานงานได้รวดเร็ว แตกต่างจากคู่แข่งที่น่าจะมาจากฝ่ายค้าน
นอกจากนี้ นายสมศักดิ์ยังกล่าวถึงผลงานรัฐบาล โดยเฉพาะด้านสาธารณสุข เช่น การลดจำนวนผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ที่มีตัวเลขลดลงอย่างชัดเจน การรณรงค์ “นับคาร์บ” ที่ อสม. ช่วยดำเนินการไปแล้วกว่า 41 ล้านคน รวมถึงการเตรียมลงนาม MOU ขยายบทบาท อสม. ให้ตรวจสุขภาพได้มากขึ้น และการผลักดัน พ.ร.บ.อสม. เพื่อสร้างความมั่นคงให้กับ อสม. พร้อมสนับสนุนโครงการ Caregiver จ้างงานผู้ช่วยดูแลผู้ป่วยกว่า 18,000 คน
“จึงขอให้พี่น้องช่วยสนับสนุนนายสง่า โดยมีความเข้าใจเรื่องการเกษตรเป็นอย่างดี ก็จะสามารถช่วยประชาชนได้ทันที เพราะสิ่งที่สำคัญการเลือกตั้งครั้งนี้ นายสง่า คือฝ่ายรัฐบาล แต่คู่แข่งน่าจะมาจากฝ่ายค้าน ดังนั้น เวลามีปัญหา นายสง่า ก็สามารถประสานรัฐบาลได้ทันที ”
ด้านนายยงยุทธ กล่าวว่า การแก้ปัญหาต้องเลือกคนที่มีประสบการณ์และรู้จักพื้นที่ดี ซึ่งนายสง่ามีคุณสมบัติเหล่านี้ครบ ทำให้มั่นใจว่าจะช่วยเหลือประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ขณะที่ นายสง่า กล่าวว่า ขอขอบคุณพี่น้องประชาชน ที่มาให้กำลังใจ โดยวันนี้ ตนได้ไปสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.เชียงราย เขต 7 ซึ่งได้เบอร์ 1 เนื่องจากยังไม่มีผู้สมัครจากพรรคอื่น โดยวันนี้ ตนก็มาขอโอกาสพี่น้องประชาชน ที่จะเข้าไปช่วยผลักดันแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชน โดยเฉพาะปัญหาด้านการเกษตร พร้อมจะช่วยผลักดันให้พี่น้องประชาชน กินดีอยู่ดี ส่งเสริมการท่องเที่ยว การคมนาคม เพื่อให้คุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง