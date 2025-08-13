“จิรายุ” เดือดชัด “นันทิวัฒน์” จี้ไปทะเลาะกับเขมรจะเป็นประโยชน์มากกว่า อย่ามาแขวะรัฐบาล เหน็บที่แท้เป็นฝ่ายแค้น

“จิรายุ” ชัด “นันทิวัฒน์ สามารถ” อดีตรอง ผอ.ข่าวกรอง เลขา.รมว.กต.ยุค 2565 ช่วยไปทะเลาะกับเขมร จะเป็นประโยชน์มากกว่า ไม่ต้องมาแขวะมาแซะคนไทยด้วยกัน ชี้ทำงานข่าวกรองมาก็น่าจะรู้เรื่องการรายงานข่าวที่ต้องใช้ห้วงเวลาเป็นสำคัญ เสียดายอุตส่าห์เป็นถึงรองฯ กลับใช้คำหยาบคาย จนไม่น่าเชื่อว่าเป็นตัวจริง ขณะที่สังคมถึงบางอ้อ ที่แท้เคยอยู่พรรคการเมืองฝ่ายตรงข้ามรัฐบาลเป็นฝ่ายแค้นนี่เอง
นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ โฆษก ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าว ถึงนายนันทิวัฒน์ สามารถ อดีตเลขาฯ รมว.กต.ในปี 2565 ของนายดอน ปรมัตถ์วินัย และอดีตรอง ผอ.ข่าวกรองโพสต์ Facebook หยาบคาย และกล่าวถึงตนเองที่รายงานสถานการณ์เมื่อเช้าที่ผ่านมา ตนเองอยากให้ นายนันทิวัฒน์ ซื้อนาฬิกาเดินตรงเวลามาใส่ อย่าอคติคิดเอง เออเอง ตนมีหน้าที่รายงานสถานการณ์ช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาจนถึง 07:00 น. ว่ามีเหตุการณ์ใดๆ เกิดขึ้นบ้างซึ่งรายงานไปตามปกติเนื่องจากตลอดทั้งคืน จนถึง 07:00 น. ไม่มีเหตุการณ์ใดๆ นายนันทิวัฒน์ ไม่น่าจะได้ดูนาฬิกา เลยเอาทั้งสองช่วงเวลามาโพสต์แซะ
ส่วนเหตุการณ์เหยียบกับระเบิดของเจ้าหน้าที่เกิดขึ้นเวลา 09:10 น. ซึ่งรัฐบาล โดย ศบ.ทก.ได้รายงานถึงสถานการณ์และแนวทางในการตอบโต้ทันที แต่กลับพบว่านายนันทิวัฒน์ ใช้คำหยาบคาย ไม่สมกับโปรไฟล์ตัวเองในอดีต ใช้อคติในการด่า เพียงเพราะตัวเองอยู่ฝ่ายตรงข้ามรัฐบาล โดยไม่คิดหลักการและเหตุผลที่ตัวเองเคยทำงานข่าวกรองมา และควรจะไปทะเลาะกับเขมรมากกว่ามาทะเลาะกับคนไทยด้วย
“หายใจลึกๆ ควรไปซื้อนาฬิกามาใส่เสียก่อนจะได้ทราบห้วงเวลาในการรายงาน ไม่ควรใช้อคติส่วนตน และเอาสอง เหตุการณ์ต่างเวลา มาพูดรวมกันและโยงด่าไปเรื่อย ผสมมั่วไปหมดถ้าเป็นเด็กทั่วไปพูด ก็คงไม่มีใครว่าอะไร เพราะไม่เป็นประโยชน์ใด ๆ ต่อประเทศชาติ แต่นี่เป็นถึงระดับอดีต รอง ผอ.ข่าวกรอง ซึ่งสถานการณ์ที่รายงานเป็นการรายงานสถานการณ์เมื่อคืนที่ผ่านมาจนถึง 7 โมงเช้า ที่ไม่มีการปะทะส่วนการวางกับระเบิดของฝ่ายกัมพูชาที่ทหารเหยียบนั้น เวลา 09.10 รัฐบาล โดย ศบ.ทก. ได้รายงาน หลังเกิดเหตุและเตรียมดำเนินการในการตอบโต้ อย่างต่อเนื่อง นายนันทิวัฒน์ ไม่ควรมาแซะคนไทยด้วยกันเอง หากมีเวลาว่างมากควรจะไปแซะหรือเหน็บ“เขมร”จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยมากกว่า” นายจิรายุ กล่าว